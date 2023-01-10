巴隆點出特斯拉「牛氣沖天」三大主因

美國電動汽車大廠特斯拉週一 (9 日) 延續漲勢，一度較上週五的 52 週低點上漲約 20%，《巴隆周刊》(Barron"s) 報導指出，特斯拉股價「牛氣沖天」的三大原因。

特斯拉 (TSLA-US) 週一盤中曾飆高逾 9% 到單日高點 (每股 123.52 美元)，較上週五的 52 週低點上漲約 20%，收盤時漲幅有所收斂，但仍大漲 5.9%，報每股 119.77 美元，成為標普 500 指數和那斯達克 100 指數中表現最佳的一檔股票。

該報導指出，個股並不像大盤指數那樣真正進出熊市和牛市，但用「牛市」來形容特斯拉股票近期走勢有多瘋狂是一個很好的方式。通常股價或大盤指數如自近期低點漲幅逾 20%，即進入牛市。

《巴隆周刊》(Barron"s) 報導指出，特斯拉股價「牛氣沖天」的三大原因 (圖片：AFP)

相較於其年初表現，特斯拉走勢迎來相當大的逆轉行情。《巴隆》統整華爾街分析師評論，列入特斯拉逆轉行情的三大主因。

從技術分析角度來看，22V Research 高級董事總經理兼技術股票交易策略主管 John Roque 提到，這可能是一次超賣反彈，預估這波反彈可能會達到每股 150 美元。

S3 Partners 董事總經理 Ihor Dusaniwsky 認為：「特斯拉走勢可能會迫使一些空頭回補，因為賣空者希望兌現部分按市值計算的收益。」

再者，就是所謂的投資損失節稅賣壓 (tax-loss selling)，這是另一種看待特斯拉股價最近反彈的非基本面方式。

投資損失節稅賣壓是一種減輕稅負策略，在年底前出售可稅帳戶的虧損部位，等待 31 天後再買回相同的投資組合，這種作法可讓投資人實現虧損、抵銷未來的資本利得，長期而言可降低稅務負擔。

特斯拉 2022 年股價狂摔 65%，空頭大獲全勝，而且僅在去年 12 月份 (單月) 就跌了 37%，但降低稅務負擔的角度來看，投資人在去年底賣出特斯拉後，現在又更願意逢低買回該股。

特斯拉近期漲勢非關基本面，執行長馬斯克依舊分心於推特業務，而全球經濟、汽車需求和交車成績、競爭力，抑或是特斯拉是否將推出新品增加營收動能等議題依舊尚待解決。

特斯拉將於 1 月 25 日公布最新財報，還將於 3 月 1 日在其德州超級工廠內舉辦 2023 年投資者日，投資人將更深度了解特斯拉的基本面。