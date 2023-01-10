又一高層出走 傳蘋果服務事業副總將離職

又一高層出走 傳蘋果服務事業副總將離職 (圖：AFP)
又一高層出走 傳蘋果服務事業副總將離職 (圖：AFP)

多家外媒報導，在蘋果負責 Apple TV+、iCloud、Apple One 和 Apple News + 等業務的服務事業副總裁史登 (Peter Stern) 將於本月底離開公司，成為近月來最新一位離開這間公司的高層。

傳出離職消息前，史登原本被視為蘋果服務事業總裁庫伊 (Eddy Cue) 的潛在接班人選。知情人士表示，史登離職後，蘋果將把他的業務分配給多位主管，包含負責 Apple Music 和 Beats 業務的 Oliver Schusser，以及服務產品與設計業務的 Robert Kondrk。

蘋果旗下服務事業包含 Apple TV+、iCloud、Apple News+、Apple Fitness+、Apple Arcade 和 Apple One 等。隨著史登離職，蘋果計劃推動服務事業重組，將整個部門和史登負責的業務拆分為三個部門。

截稿前，蘋果沒有回應對上述報導的置評請求。

史登的離職加劇近月在蘋果掀起的一波高層出走潮。去年下半年，蘋果陸續失去工業設計主管、隱私長、資訊長、網路商店負責人、採購業務副總裁以及軟硬體工程副總裁等高層。

史登對蘋果的影響力不容小覷，他在任期內幫助蘋果拓展訂閱服務，將體育在內等內容引進 Apple TV，並推出囊括多項服務的套裝訂閱方案。

在庫伊和史登的領導下，服務事業在 2022 會計年度為蘋果創造將近 800 億美元收入，較前一年增加約 100 億美元，儼然已是蘋果最重要的部門之一。

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