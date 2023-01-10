鉅亨速報 - Factset 最新調查：大江(8436-TW)EPS預估上修至10.51元，預估目標價為155元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對大江(8436-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.31元上修至10.51元，其中最高估值11.62元，最低估值7.78元，預估目標價為155元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|11.62
|11.37
|最低值
|7.78
|9.43
|平均值
|10.17
|10.62
|中位數
|10.51
|11.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|9,456,000
|10,142,000
|最低值
|7,754,000
|8,517,000
|平均值
|8,649,875
|9,151,000
|中位數
|8,535,500
|8,794,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|13.17
|15.69
|17.02
|17.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,580,103
|8,223,851
|9,566,132
|8,098,414
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8436/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。