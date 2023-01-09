盤中速報 - 大江(8436)急跌-2.91%報167.0元，成交359張

大江(8436-TW)近5分K跌速2.91%，09日09:08報167.0元，成交359張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲0.58%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌1.05%。櫃買指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-33 張
- 外資買賣超：-718 張
- 投信買賣超：+564 張
- 自營商買賣超：+121 張
- 融資增減：-159 張
- 融券增減：-52 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.82%
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原投組報酬率
+20.77%
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投組標的成分
40%
4961
20%
4979
20%
3128
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