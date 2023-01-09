盤中速報 - 大江(8436)急跌-2.91%報167.0元，成交359張

大江(8436-TW)近5分K跌速2.91%，09日09:08報167.0元，成交359張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大江(8436-TW)近5日股價上漲0.58%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌1.05%。櫃買指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-33 張
  • 外資買賣超：-718 張
  • 投信買賣超：+564 張
  • 自營商買賣超：+121 張
  • 融資增減：-159 張
  • 融券增減：-52 張

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