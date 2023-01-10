Fed升息衝擊需求 2022全年黃金ETF持倉少110公噸

根據世界黃金協會 (WGC) 的數據，2022 年全年全球黃金 ETF 持倉少 110 公噸，較 2021 年減少 3%，主要受聯準會 (Fed) 激進升息，美元走勢強勁衝擊。

截至 2022 年 12 月底，全球黃金 ETF 總持倉量約為 3,473 公噸，管理資產規模 2,027 億美元，較 2021 年同期減少 30 億美元。

從各地區來看，在 2022 年，北美市場黃金 ETF 持倉減少 74.6 公噸，歐洲市場黃金 ETF 持倉增加 14.7 公噸，亞洲市場則是減少 21.3 公噸，而其他地區增加 0.2 公噸。

2022 年黃金 ETF 持倉的變化反應市場轉變。在去年的前 4 個月當中，俄烏戰爭爆發影響，市場避險情緒大增，黃金市場需求上升，也促使大量資金湧入，黃金 ETF 持倉一度成長超過 300 公噸。不過，隨著 Fed 持續大幅升息，推升美元指數衝上 20 年以來新高，黃金市場需求因此下墜。

展望 2023 年，WGC 認為黃金前景是正向的。報告中指出，經濟成長急劇放緩足以讓黃金表現良好，尤其是在通膨也仍處於高點的情況下。從歷史上看，緊縮週期通常會以經濟衰退告終。

印度券商 IIFL Securities 商品與貨幣研究副總 Anuj Gupta 曾表示，隨著全球經濟放緩，高通膨和地緣政治危機持續下，黃金作為避險資產的吸引力顯著增加。

澳盛銀行 (ANZ) 資深商品策略師 Daniel Hynes 也指出，隨著各國持續升息，經濟衰退風險上升。從歷史數據來看，金價往往在經濟衰退前承受壓力，但在經濟衰退期間表現優於包含股市等其他市場。