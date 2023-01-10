MacRumors：iPhone 15系列將有六大獨家功能

儘管才剛 1 月上旬，人們已經迫不及待想知道 iPhone 15 的改版。據《MacRumors》整理的資訊顯示，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 可能會有以下六大獨家功能：

1. A17 晶片

據日媒《Nikkei Asia》報導，iPhone 15 Pro 機型將配備基於台積電第二代 3nm 工藝製造的 A17 Bionic 晶片，提升性能和效率。該報告稱和去年相同，只有 iPhone 15 Pro 機型會配備蘋果最新的晶片。

2. 鈦金屬框架

據分析師 Jeff Pu 和洩密者「ShrimpApplePro」指出，與 Apple Watch Ultra 一樣，iPhone 15 Pro 機型的框架將改用鈦金屬，而不是不銹鋼。

3. 更快的 USB-C 接口

據分析師郭明錤指出，iPhone 15 Pro 機型將配備至少支持 USB 3.2 或 Thunderbolt 3 的 USB-C 接口，這將使這些設備的數據傳輸速度顯著加快。郭明錤表示，標準 iPhone 15 機型上的 USB-C 接口，仍將限制為 USB 2.0 速度，接近 Lightning。

4. 增加 RAM

據研究公司 TrendForce ，iPhone 15 Pro 機型將配備增加的 8GB RAM，而標準機型可能會像目前一樣繼續配備 6GB RAM。額外的 RAM 可以讓 Safari 等應用程序在後台保持更多內容處於活動狀態，從而防止應用程式在重新打開時必須加載內容。

5. 固態按鈕

郭明錤表示，iPhone 15 Pro 機型將配備固態音量和電源按鈕。這些設備將配備兩個額外的 Taptic Engines，可提供觸覺反饋來模擬按下按鈕的感覺，而不需要實際移動按鈕，類似於最新款 iPhone SE 上的 Home 按鈕或新款 MacBook 上的觸控板。

6. 光學變焦

郭明錤指出，iPhone 15 Pro Max 將配備潛望式長焦鏡頭。這可能讓該設備至少具有 6 倍光學變焦，而 iPhone 14 Pro 機型為 3 倍。

另外，iPhone 此前的 mini 版本因銷量太差，被蘋果砍掉，取而代之的是 Plus 版本，但 iPhone 14 Plus 依然銷量不佳。日前野村證券爆料稱，蘋果將重新設計 iPhone 15 Plus，目標是讓這款手機更像 iPhone 15 與 iPhone 15 Pro 之間的過渡機型。