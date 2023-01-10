〈陸港盤後〉Fed官員鷹氣藏不住 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周二（10 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.21%，原因是美國聯準會（Fed）官員放鷹，聲稱 Fed 可能有必要把利率升至 5% 以上。

滬指周二收盤跌 0.21% 報 3,169.41 點，深成指漲 0.49% 報 11,506.79 點，創業板指漲 1.38% 報 2,474.01 點。兩市成交額合計人民幣 7,472 億元，「北向資金」淨買入 58.01 億元。

半導體類股強勢拉升，醫療保健、媒體、消費電子族群走高；保險、物流、軍工、地產、電力、石油、鋼鐵、釀酒、券商等類股走低。

香港恒生與恒生科技指數收盤均下跌 0.27%。

美國亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周一表示，Fed 應該在第 2 季初把終點利率調高至 5% 以上，然後長期「按兵不動」。

波斯提克說：「我們必須堅持，Fed 致力於解決高通膨問題，因此 Fed 有必要把終點利率上調至 5% 至 5.25%，排除過剩經濟需求。」

Fed 將於 1 月 31 日舉行利率決策會議。波斯提克說：「證據顯示薪資增速放緩後，如果本周四美國消費者物價指數（CPI）顯示通膨降溫，那麼會增強 Fed 升息幅度降至 1 碼的理由。」

經濟學家預測，美國去年 12 月 CPI 的升幅，將從去年 11 月的 7.1％降至 6.5％。

同日，舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）也提及，Fed 目前就宣布戰勝通膨，為時過早，她預估終點利率將調升至 5% 以上。

國盛證券表示，春節長假臨近，總體量能相對保守，滬指暫不足以直接突破 3,200 點整數關口附近的壓力區，加上上周四跳空高開留下缺口的隱憂，短期股市恐怕難以持續大幅拉升。

國盛證券並說，隨著 Fed 升息預期降溫，以「北向資金」為代表的外資加速回流 A 股，投資人承擔風險意願不斷增強，短時間內股市大幅拉回的機率不大，節前可能以蓄勢為主。