巴隆：2023年保障個人資產的方法

美股 2022 年慘跌，但 2023 年展望看起來也不甚樂觀，專家雖然認為新的一年不至於重演 2008 年慘況，但投資人仍須做好準備因應低迷的景氣，為此巴隆周刊 (Barron’s) 提出年終清單，作為保護個人資產的參考。

巴隆建議投資人，首先提高現金緩衝。根據金融專家的說法，流動性儲蓄帳戶保留三到六個月的生活費。退休人員應該持有更多現金，最好有多達兩年的可提領金額。

由於經濟狀況不佳，巴隆建議提高現金緩衝，如果身處的公司或產業因景氣降溫面臨的風險較高，更應該這麼做。這有助於萬一失業或有其他意外支出的時候，不必背卡債或動用退休存款。

高殖利率儲蓄帳戶是存放緊急現金的好選擇，嘉信 (Charles Schwab) 財富管理主任 Rob Williams 說，只要保有現金並拉長投資目光，不管有沒有經濟衰退，都能按計畫進行。

巴隆提出的另一個建議是，設法資產再平衡。這指的是調整投資組合，使其回到你的配置目標，例如股六債四。

如果今年一整年都沒有調整，在股市暴跌之後，投組當中的股票部位可能略高。巴隆指出，不妨在年底逢高賣掉一些漲多的標的 (贏家)，再利用這筆資金買多一點跌深的標的 (輸家)，讓投資組合回歸目標。

今年股債雙殺，沒有明顯的輸贏家，但還是值得進行再平衡。晨星個人財務主任 Christine Benz 說，美股今年雖然下跌 20%，但過去五年來仍是上漲的，代表投組整體而言仍偏重股票，這一點可能是許多人沒有注意到的。

James Investment 房產與財務規劃員 Beth Handwerker 說，現在可能是買進債券的好時機，因為在經濟衰退時期，優質債券通常會有突出的表現，例如 2008 年爆發金融海嘯後，美國公債躍居亮點。她建議保有短期、高品質債券，避開高收益垃圾債。