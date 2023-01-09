歐洲央行估未來薪資成長「非常強勁」 強化進一步升息理由

歐洲央行（ECB）預估未來幾季的薪資成長將非常強勁，作為通膨走向的關鍵指標之一，這強化了該行進一步升息的理由。

歐洲央行周一在其《經濟公報》（Economic Bulletin）上發表的文章中表示，對新冠疫情開始以來的薪資發展研究顯示，潛在薪資成長「相對溫和」，目前接近其長期趨勢。

即便如此，展望未來與歷史模式相比，未來幾季的薪資成長預料非常強勁。這反映出強勁的勞動力市場迄今尚未升到經濟放緩、最低薪資上調以及薪資和高通膨率之間一些追趕的重大影響。

過去一年半內，歐元區物價漲幅遠超歐洲央行 2% 的目標，並在去年底飆升至 10% 以上。儘管目前通膨已從高峰回落，但剔除食品與能源等波動性較大的基本指標在去年 12 月創下歷史新高。

由於歐洲央行預估到 2025 年底，2% 的通膨目標將難以實現，而企業工會正在推動慷慨的薪酬方案，因此歐洲央行實施一系列前所未有的升息措施，上個月將存款利率提高至 2%。

歐洲央行總裁拉加德曾表示，為避免薪資－物價螺旋上升，在今年 2 月的貨幣政策會議上傾向再升息兩碼（50 個基點），之後還可能再進行一次一樣規模的升息。

報導指出，經濟成長疲軟在短期內不太可能有太大幫助，特別是在熟練勞動力短缺鼓勵企業留住工人並支付高薪的情況下。

歐洲央行經濟學家 Philip Lane 表示，薪資水準需要幾年的時間才能完全適應近期的衝擊。他認為，監控薪資水準將在很大程度上構成了解通膨趨勢的一部份。

歐洲央行還在文章中提到，有跡象表明，服務業的薪資成長更為強勁，主要是那些人手缺乏的行業。另外，短期之內歐元區預期的經濟放緩和經濟前景的不確定性可能給薪資成長帶來下行壓力。