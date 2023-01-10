摩根大通：中國重開國門 可望帶動澳洲GDP成長近1%

隨著中國於上周末開放國門，摩根大通 (JP Morgan) 認為澳洲將獲得不少好處，且中國解封可望為其經濟成長率貢獻將近一個百分點。

根據摩根大通首席投資策略師 Tom Kennedy 周六 (7 日) 發布報告，中國是澳洲觀光和教育的最大消費國，因此中國重新開放將對澳洲服務業有利。

摩根大通預估，澳洲觀光業全面復甦，可望為其國內生產毛額 (GDP) 帶來 0.5% 的貢獻，而中國留學生重回澳洲，將再貢獻 0.4%，整體來看相當於帶動澳洲 GDP 成長近 1%。

中國觀光客回籠

儘管澳洲早在去年 7 月就取消防疫相關限制，但短期的海外入境人數與疫情前仍存在差距。

澳洲統計局最新數據顯示，去年 10 月赴澳洲短期旅遊的人數共約 43 萬人，較 2019 年同期低 44%，其中遊客主要來自紐西蘭、英國和美國，中國甚至沒有擠進前十名。

但摩根大通指出，2019 年中國遊客占澳洲入境旅遊總量的 15.3%，是澳洲最大的短期遊客來源國，且中國遊客的平均消費是紐西蘭的 4 倍。紐西蘭是澳洲的第二大入境遊客來源國。

摩根大通預估，與旅遊相關的消費衝動將從今、明兩年開始逐步蔓延。

中國遊客是澳洲旅遊業的貢獻主力。(圖：AFP)

中國留學生重返校園

摩根大通看好今年來自中國的國際學生加快入學步伐。

根據澳洲教育部數據，2019 年 1 月至 10 月，來自中國的國際學生超過 25.3 萬人，但到了 2022 年 10 月，人數卻降至約 17.3 萬人。

最新數據顯示，來自中國的留學生，約占澳洲總入學人口的 26%，是單一國家當中最高的。

摩根大通說：「若對中國的教育出口恢復到 2019 年的水準，對實質 GDP 的推動力將達到 0.4 個百分點，雖然這不是阻止經濟增長放緩放緩的萬靈丹，但身處在家庭消費放緩的環境中，這會是有用的驅動力。」