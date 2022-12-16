歐元區12月製造業PMI初值報47.8高於預期 但連6個月低於榮枯線

標普全球（S&P Global）旗下 IHS Markit 周五（16 日）公布數據顯示，歐元區 12 月製造業採購經理人指數初值 47.8，高於預期和前值的 47.1，為四個月來最慢增速，也是連續第六個月低於 50 榮枯線，創下自 2013 年 6 月以來最久的低迷時期，不過數據透露未來可能出現的衰退程度會比先前預期要輕，同時物價漲幅約為一年以來最溫和。

歐元區 12 月 PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 47.8，高於市場預期 47.1，前值 47.1

服務業 PMI 初值報 49.1，高於市場預期 48.5，前值 48.5

綜合 PMI 初值報 48.0，符合市場預期 48.0，前值 47.8

觀察數據細項，12 月製造業新訂單指數下降速度有所放緩，而物價飆升情形也進一步減弱，而隨著供應改善和需求下滑，投入價格指數的漲幅為 2021 年 5 月以來最低，而產出價格指數為 1 年以來最低。

值得注意的是，雖然製造業活動繼續萎縮，工廠生產連續第七的月下降，但生產下降速度有所放緩，表明與 10 月的驟降相比萎縮步伐明顯放慢。

歐元區 12 月服務業 PMI 初值報 49.1，為連續第五個月低於榮枯線，但高於預期和前值的 48.5，表明服務業活動的萎縮步伐也有所放緩，其中服務業投入價格指數創 2022 年 1 月以來新低，主因是供應改善和需求下降。

歐元區 12 月綜合 PMI 初值報 48.8，為連續第六個月處在榮枯線下方，符合市場預期的 48 且高於前值 47.8。

這份報告表明，歐元區第四季的整體表現將不及上一季。另外如果排除新冠疫情期間的封鎖時期，截至 12 月的 3 個月 PMI 均值表明，歐元區經濟已出現自 2013 年以來最嚴重的萎縮。

報告還顯示，市場情緒從 9 月份的低點進一步回升，達到 4 個月來高點，但以歷史標準衡量，未來一年市場情緒依然低迷，未來產出指數為 55.1，低於長期平均值 60.8。由於生活成本上升、能源危機、俄烏衝突、利率上升以及國內外經濟前景不斷惡化，大眾普遍看淡未來展望。

標普全球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，儘管 12 月上業活動進一步收縮表明經濟衰退的可能性很大，但調查也暗示經濟衰退將比幾個月前大眾的預期更為溫和。第四季數據顯示，歐元區國內生產毛額（GDP）增速略低於 0.2%，前瞻性指標預告明年第一季經濟成長將進一步放緩。