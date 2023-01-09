〈美股早盤〉市場對中國樂觀情緒提振、升息擔憂緩解 主要指數開高

市場對中國重新開放邊境持樂觀態度，同時勞動力市場降溫跡象強化對美國聯準會（Fed）放緩升息步伐的押注，美股主要指數周一（9 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 80 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 1.4%。

美股開盤前，受中國重啟邊境和 Fed 放緩升息預期的推動，美股期貨指數走揚，道瓊指數期貨上漲 0.3%、標普 500 指數期貨漲近 0.5%，那斯達克 100 指數期貨漲逾 0.6%。

MSCI 新興市場指數（MSCI Emerging Markets Index）有望進入牛市，此前該指數從去年 10 月低點飆升逾 20%，主因是受中國股市提振。中國調整新冠肺炎策略，並提出更多經濟支持政策。

隨美國去年 ISM 非製造業指數處於萎縮區間、薪資成長放緩，交易員押注 Fed 將放緩升息步伐，美元延續上周五跌勢、美國 10 年期公債殖利率攀升。

美國本周四（12 日）將公布去年 12 月消費者物價指數（CPI）報告，市場將關注這份重磅數據，上周的最新非農就業報告未能提供清晰的通膨圖景，失業率處在數十年來新低水準而薪資增幅放緩。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）上周五警告，倘若美國就業市場開始放緩，Fed 將面對更艱難的選擇。

貝萊德的 iShares EMEA 投資策略主管 Karim Chedid 表示：「我不認為現在是時候讓市場恢復金髮女孩策略，因為現況與過去十年不同。雖然確實看到薪資水準有所下降，但當考慮薪資水準和 2% 的通膨目標相比時，兩者間仍有一段距離。」

利率市場顯示，投資者預估政策利率本周期將在 5% 以下觸頂，低於上周五非農就業報告公布前的 5.06%。儘管交易員對 2 月升息的規模仍存有分歧，但升息 1 碼（25 個基點）的機率比升息 2 碼（50 個基點）的機率更大。

與此同時，摩根士丹利策略師 Michael Wilson 警告，美股面臨的跌幅遠超許多悲觀人士的預期，經濟衰退的幽靈可能加劇美股自全球金融危機以來最嚴重的年度跌幅。

Wilson 表示，儘管投資人普遍對經濟成長感到悲觀，但企業利潤預期依然過高，股票風險溢價處在 2008 年以來新低，這意味著如果經濟出現溫和衰退，標普 500 指數較當前水準的跌幅可能高達 22%。

其他消息方面，國際油價走高，此前中國央行官員表示，隨著中國政府向家庭和企業提供更多金融支持，中國經濟成長將很快回到正軌。另外在美國最新數據顯示 Fed 今年鷹派立場有望軟化後，黃金價格繼續上漲。

截至台北時間周一（9 日）22 時許：

焦點個股：

Lululemon(LULU-US) 早盤下跌 10.61%，至每股 294.33 美元

加拿大運動服飾品牌商 Lululemon 盤前股價跌逾 10%，此前該公司下調第一季的毛利率預測。該公司提高第四季淨營收指引，預估年增 25% 或更多。

Bed, Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤上漲 17.59%，至每股 1.54 美元

這家陷入困境的居家用品零售商 Bed, Bath & Beyond 股價在盤前漲逾 17% 以上。該公司上周警告由於現金不足，可能沒有能力繼續經營下去，導致股價大暴跌。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 3.41%，至每股 153.66 美元

輝達（Nvidia）盤前漲近 2%，此前富國銀行分析師把該股評為首選股，認為今年資料中心產品周期將出現正面變化。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

花旗執行長 Jane Fraser 預測，Fed 將在 5 月前把利率提升至略低於 5.5% 的水準，然後可能將利率保持在該水準直到明年年底，而經濟衰退可能在今年下半年某些時候出現。他表示，儘管美國整體通膨已觸頂，但服務業通膨仍持續升溫。

倫敦經濟學院的經濟學家 Ronald Coase 表示，Fed 的升息幅度可能會超過市場目前預期，市場將受到衝擊。他表示：「所有風險都在上行，5.5% 的利率風險是對低的」。