阿斯特捷利康斥18億美元收購 美國藥商CinCor盤前股價暴漲逾130%

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）周一（9 日）表示，已與美國生物製藥公司 CinCor Pharma 達成協議，用高達 18 億美元的價格收購後者，以增強其心臟和腎臟藥物庫。消息傳出後，CinCor 盤前股價暴漲逾 130%。

截稿前，阿特斯捷利康 (AZN-US) 美股盤前小跌 0.27%，每股暫報 70.61 美元；CinCor(CINC-US) 盤前暴漲 133.02%，每股暫報 27.45 美元。

路透報導指出，這筆交易的核心是 CinCor 的實驗性療法 Baxdrostat，該藥物正在研發中，用於治療包括高血壓和慢性腎臟病在內的一系列疾病。

阿斯特利康同意以每股 26 美元的現金收購 CinCor，總計 13 億美元，較 CinCor 上周五收盤價溢價近 121%。另外該收購要約還包括一向不可教義的或有價值全力，即在 Baxdrostat 送交特定監管文件時，以現金形式支付每股 10 美元。整體來看，阿斯特捷利康的報價較 CinCor 上周五收盤價有 206% 的溢價。

阿斯特捷利康希望將 Baxdrostat 與自己的 Farxiga 聯合使用。Farxiga 是一種糖尿病藥物，在證實其對心力衰竭和腎臟病患有益後，該藥物銷量急遽攀升。

Farxiga 的銷售額在 2022 年前 9 個月成長近 50%，達到 32 億美元，屬於極具競爭力的一種藥物，包括德國藥廠百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）和禮來（Eli Lilly）(LLY-US) 的糖尿病藥物「恩格列淨」（Jardiance）。

阿斯特捷利康約三分之一的業務是抗癌藥物，但其心臟、腎臟和糖尿病藥物為其營收中第二大賺錢的業務。在 2022 年的前 9 個月，該業務在逾 330 億美元的營收中貢獻約 69 億美元。

然而，BMO Capital Market 分析師上周在報告中指出，Farxiga 以及腫瘤藥物 Lynparza 和 Calquence 最快可能在 2024 年會面臨學名藥競爭。

值得注意的是，Baxdrostat 在去年 11 月的一項中期研究中未能達到主要目標，因為該藥無法明確證明可以降低不受控制的高血壓，但 CinCor 表示將在今年上半年開始更大規模的後期試驗。當時消息一出後，CinCor 的股價暴跌逾 50%。