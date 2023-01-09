Stellantis與礦商Element 25 簽署車用電池材料供應協議

汽車製造商 Stellantis 周一（9 日）表示，已與澳洲礦商 Element 25 簽署為期 5 年的約束性協議，為其電動車電池供應硫酸錳，預估將於 2026 年開始裝運共計 4.5 千噸，並可延長期限和數量。不過 Stellantis 並未提供任何財務細節。

此舉象徵 Stellantis 為確保電動車所需原料的長期供應邁出新的一步。目前車商正準備應對從傳統汽車轉型至乾淨能源過程中，全球對電動車需求的激增。

Element 25 將從其位於西澳洲的 Butcherbird 礦區中獲取原料並計劃在美國蓋一座加工廠。兩家公司聲明還提到，Stellantis 將對 Element 25 進行股權投資。

Stellantis 執行長 Carlos Tavares 表示：「我們對碳中和未來的承諾包括創建智慧供應鏈，以確保我們滿足客戶對電動車的需求。」

Stellantis 是全球銷量第三大汽車製造商，此前曾和另一家礦業公司 GME Resources 簽署硫酸鎳和鈷供應協議，並與德國鋰礦商 Vulcan Energy Resources、澳洲地熱資源公司 CTR（Controlled Thermal Resources）簽署氫氧化鋰供應協議。

Stellantis 是由飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler）和法國寶獅雪鐵龍集團（Groupe PSA）合併而成。該公司目標是到 2030 年，其歐洲乘用車銷量的 100%、美國乘用車和輕型卡車銷量的 50% 都是純電動車。

截稿前，Stellantis(STLA-US) 美股盤前股價小漲 0.84%，每股暫報 15.58 美元。