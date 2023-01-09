通膨惡化促使勞資糾紛激增 加劇供應鏈問題

在通膨飆升的環境下，全球地區勞資糾紛的案例激增，去年就有多處港口工人舉行大規模且時間長的罷工，原先就因疫情而人力嚴重短缺的港口壅塞問題更為加劇，衝擊全球供應鏈。

據海事安全諮詢公司 Crisis24 的數據，去年至少有 38 起影響港口運營的抗議或罷工事件，是 2021 年疫情爆發初期的 4 倍多。

工會專家、貨運代理和托運人表示，在俄烏戰爭之後，人們感受到了燃料和食品價格上漲的影響，然而薪資卻一直停滯不前，因此發起罷工，以尋求更好的薪資待遇。

Crisis24 指出，由於通貨膨脹在目前仍然是一個威脅，且就業市場依舊吃緊，在新的一年裡工人仍將會是影響供應鏈穩定的主力。

Crisis24 的一位發言人表示，在 2023 年，如果全球經濟狀況沒有得到改善，那麼勞工動盪問題就有可能會近一步的惡化。

設備製造商協會 (AEM) 對 179 家公司進行的調查發現，98% 的公司表示面臨持續的供應鏈問題。更不祥且令人驚訝的是，將近 60% 的人認為問題將會繼續惡化。

另一個指標，紐約 Fed 的全球供應鏈壓力指數，在去年 10 月和 11 月小幅走高，扭轉了過去一年大部分時間全球供應瓶頸的部分鬆動。