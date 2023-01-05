市場寒氣逼人！蘋果跌落 供應鏈入冬

蘋果公司 (AAPL-US) 市值跌破 2 兆美元大關，並傳出砍單消息，市場寒氣逼人，供應鏈也跟著入冬。分析師認為，供應商將不得不尋找新市場，以因應消費電子市場景氣低迷。

《21 世紀經濟報導》報導，IDC 中國高級分析師郭天翔周三（4 日）說：「目前了解到的情況，蘋果對供應鏈的砍單，主要集中在耳機、手錶和 PC（個人電腦）上，對於手機還好。」

據《日經新聞》報導，蘋果以需求減弱為由，通知供應商第 1 季度減少 AirPods、Apple Watch 急 MacBook 零組件生產。

郭天翔說，雖然 iPhone 14 的市場表現不如預期，但 Pro 系列的需求還不錯，因此整體蘋果手機出貨量不會太差。

另外，由於新冠肺炎疫情導致去年 11 月鴻海集團 (2317-TW) 旗下富士康鄭州廠產能不足，導致去年第 4 季蘋果出貨量比預期少，部分出貨延到今年。所以，手機業務面臨的壓力比其他產品線小一點。

郭天翔認為，市場低迷，供應鏈受到的震動會更明顯。供應商需要繼續加強與廠商深度合作，在新技術和解決方案方面要持續投入，打造具差異化、可引發消費者換機動力的新產品。另外，供應商也可加強與消費電子產品以外的市場合作，比如新能源車，擴大業務範疇，以彌補消費電子市場低迷帶來的損失。

去年手機市場低迷，今年需求恐怕難以回升。各大廠商的預期目標也趨於保守，努力控制庫存。

《21 世紀經濟報導》報導，在連續三個季度營收下滑後，小米 (01810-HK) 在去年 12 月底開始啟動裁員。小米集團內部人士透露，年底裁員屬實，但都履行合法合規流程，補償政策為「N+2」，實際裁減人數不到 10%。

裁員背後，是市場寒氣侵入小米。去年第 3 季，小米營收較一年前下降 9.7% 至人民幣（下同）704.74 億元，淨虧損為 14.74 億元，表現遠不如去年同期的淨利潤 7.88 億元。

在業務層面，小米各項業務營收均縮水，其中智慧手機業務營收較一年前減少 11.1% 至 425 億元；IoT 與生活消費產品營收下降 9% 至 191 億元。

近年手機市場新品創新不足，軟體也未出現新「殺手級」應用，導致消費者缺乏換機動能。

據 IDC 分析，疫情影響持續，經濟環境和消費者信心需要更長時間恢復。上半年庫存壓力依然存在，預估今年中國手機市場出貨量年降 0.9%。