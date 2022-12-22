美國製造業者持續面對無法預測的供應鏈問題

卡爾德 (Glen Calder) 上周原本預期會收到一批齒輪箱減速器，來製造他公司特定型號的鋪路機。

但當他上周四 (15 日) 打電話詢問訂單狀態時，才知道來自義大利的貨物現在要拖延 3 個月。

卡爾德氣憤地指出，「沒有解釋，沒有藉口，什麼都沒有。」他在南卡羅來納州 Taylors 市經營 80 名員工的卡爾德兄弟公司。他說，他的工廠已經在為亟需義大利零件的機器切割鋼材，現在不得不趕快去生產其他東西。這些鋪路機的訂單只能延後交貨，目前無法完成。

供應鏈問題在疫情期間困擾著像卡爾德這樣的生產商。在一年前的危機高峰期，製造商面臨從鋼鐵和鋁到電腦晶片和塑料樹脂的各種物資的短缺。

最近幾個月情況有所改善。例如，在美國港口等待卸貨的船隻數量已經減少。供應管理協會 (ISM) 最新的每月調查顯示，感覺供應商交貨時間比前一個月快的受訪者比率達到 2009 年以來的最高水平，而表示速度較慢的受訪者比率已從去年的歷史高點回落至歷史趨勢水平以下。 許多商品變得更容易取得。

但供應鏈仍遠遠未恢復正常。

卡爾德說，「說得客氣一點，我每周都在和無法交貨的供應商玩打地鼠遊戲。」

但他並不是唯一在玩這個新遊戲的業者。設備製造商協會 (AEM) 最近對 179 家公司進行的調查發現，98% 的公司表示面臨持續的供應鏈問題。更不祥且令人驚訝的是，將近 60% 的人認為問題會繼續惡化。

另一個指標，紐約 Fed 的全球供應鏈壓力指數，在 10 月和 11 月小幅走高，扭轉了過去一年大部分時間全球供應瓶頸的部分鬆動。

而現在，人們又開始擔心中國了。在大部分疫情時間裡，中國的工廠都在努力跟上全球對成品需求的意外激增。該國突然取消對疫情的限制現在引發一波感染浪潮，可能再次阻礙工廠的發展。

不過可以肯定的是，部分製造商相信最壞的情況已經過去。

為 Deere & Co (DE-US) 和 AGCO Corp (AGCO-US) 等農業設備製造商生產金屬零件的 Kondex Corp 總裁強生 (Keith Johnson) 表示，「有一種每個人都終於擺脫過去兩年短缺的感覺」。

這包括最終增加威斯康辛州 Lomira 工廠達到生產目標所需的勞工。Kondex 已將其員工人數增加到 280 人，比疫情前的雇用人數還多。 但要填補這些職位並不容易。

強生的新員工包括 18 名透過外包公司從外州雇用的員工。他們住在當地的汽車旅館裡，而 Kondex 的費用是雇用當地同行的 3 倍左右。該公司正在投資自動化和其他有助於解決勞動力短缺問題的設備。但強生坦承：「其中很多都被延後了」，原因是供應鏈延誤。