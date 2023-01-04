〈房產〉去年建照量挑戰28年高 一手房供給暴增遇上預售禁止換約衝擊

《平均地權條例》初審通過，對於一手市場未來交易將產生衝擊，但是，過去景氣暢旺時開發商積極買地，導致市場一手供給出大量，卻碰上對於預售制度最嚴格的政策，過去房價飆漲區、重劃區等供給大量區，將會感受到景氣下滑與新制帶來的壓力。

根據統計，2022 年前 11 月核准住宅建照量已達 16.6 萬戶，推估全年將超過 17 萬戶並創下 1995 年以來的新高。信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，開發商在景氣暢旺時，買地狀況積極，等到準備好推案時，卻碰上景氣反轉，加上政策對於又禁止預售未來換約轉手，等於未來預售市場將轉型為自用型產品，銷售速度變慢銷售期拉長，一旦市場反轉，供給量大的區域價格壓力將更為明顯。

統計顯示，2022 年預估全年住宅類預售量將超過 17 萬戶，挑戰 28 年以來新高，其中前 11 月供給量大的區域是台中市的 3.1 萬戶，其次是新北市的 2.7 萬戶，桃園市的 2.4 萬戶，台南市與高雄市各 1.8 萬戶，台北市最少也有 1 萬戶。

曾敬德表示，2021 下半年房市熱銷時，一個月實價揭露可達 1.2 萬戶，以這樣的數據推估，房市景氣最暢旺時，一年最多可消化約 14-15 萬戶的預售案件，不過去年下半年一個月剩下約 6000 戶，等於一年只有 7 萬戶左右的自用需求，倘若未來預售不能換約，剩下自用需求，又碰上景氣轉差，過去一段時間一年 17 萬戶的未來潛在案量，即使沒有全數動工，也會對市場供給造成壓力，尤其過去兩年房價飆漲、新興重劃區等，可能壓力更為顯著。