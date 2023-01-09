桑默斯、羅格夫：美國低利率時代可能回不去了

美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 和哈佛大學經濟學教授羅格夫 (Kenneth Rogoff) 不約而同表示，美國經濟可能無法重返疫情以前的長期低利率時代，桑默斯並警告，債市今年將在面對新現實的過程中陷入動盪。

桑默斯在美國經濟學會 (AEA) 會議中表示，即使通膨降溫，美國可能也無法重返他形容為「長期停滯」的低利率時代。

債市交易員一直認為美國將回歸低利率時代，但桑默斯警告，交易員將不得不坦承先前的假設錯誤，並預測債市今年將陷入動盪。

他說，「隨著我們進入不同的金融時代以及不同的利率型態，今年將是以『V』字 (形容債券殖利率走勢) 為人們記得的一年。」

桑默斯把當經濟情勢和二次世界大戰相比，當年隨著戰爭快結束，經濟學家多半認為經濟可能陷入類似 1929 年的大蕭條。然而事實是，戰後的美國經濟因為郊區快速成長、基礎建設計畫陸續完成，而快速起飛。

桑默斯表示，即使等到通膨降溫，利率仍將保持在高點，原因是政府在疫情期間發行大量債券，而美中之間緊張的關係，將讓國防支出維持在高點。此外，經濟朝綠能轉型，也代表需要更多支出。

羅格夫和桑默斯抱持相同觀點，他在 AEA 另一場演說中表示：「從歷史經驗和邏輯來看，非常低的利率可能一去不復返。」

曾任國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家的羅格夫指出，低利率是房地產和股市大漲的主要因素，也是讓政府敢大舉借貸以對抗疫情的力量。因此低利時代的結束，對金融市場和經濟將有重大影響。