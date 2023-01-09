特斯拉中國降價 中國電動車股連5日漲勢戛然止步

由於特斯拉在中國大降價，打擊市場對中國電動車廠的信心，令小鵬汽車 (XPEV-US) 在美上市股票上周五 (6 日) 暴跌，結束連 5 日漲勢。

小鵬汽車當日挫達 17.2%，盤中低點觸及 9.85 美元，最終跌幅收斂至 15.04%，收在每股 10.11 美元，險險突破 2021 年 3 月 24 日創下的單日最大跌幅 15.08% 紀錄，也與大盤的漲勢背道而馳。S&P 500 指數周五上漲 2.3%。

特斯拉將 Model 3 和 Model Y 在中國售價下砍 10% 以上後，小鵬股價應聲崩跌，這是特斯拉三個月內的第二次降價。

小鵬汽車於 2019 年 8 月上市，雖然周五崩跌，但 2023 年迄今仍有 1.7% 漲幅，係因過去三個交易日飆漲 19.7%，且連續五日的漲幅達 26.7%。

在小鵬連五日漲勢之前，該公司報告顯示 12 月和第四季交付量較前一年同期大幅下降，但同業蔚來汽車 (NIO-US) 和理想汽車 (LI-US) 則公布交車量較前一年同期大增。

在中國降價的助陣下，特斯拉周五收漲 2.5% 至每股 113.06 美元，扭轉早盤高達 7.7% 的跌幅。

與此同時，特斯拉降價也令蔚來周五股價重挫，盤中跌幅一度達 12.5%，隨後收復部分跌幅，最終收低跌 4.5% 至每股 10.37 美元，但在過去兩個交易日上漲 12.8% 後，該股上週仍上漲 6.4%，為 2022 年暴跌 69.2% 之後開啟今年上升的第一週。

理想汽車也因特斯拉消息盤中重挫 14%，最終跌幅收斂至 9.2%，但該股在截至上周四的五天連漲中上漲了 25%。