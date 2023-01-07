砍10%人力還不夠 Salesforce CEO暗示將進一步裁員

砍10%人力還不夠 Salesforce CEO暗示將進一步裁員 (圖：AFP)
砍10%人力還不夠 Salesforce CEO暗示將進一步裁員 (圖：AFP)

繼本周宣布裁員消息後，知情人士透露，Salesforce(CRM-US) 共同創辦人 Marc Benioff 在周四 (5 日) 的員工會議上暗示將進一步裁員。

這場視訊會議是在本周宣布裁員 10% 後的第二天召開的，Benioff 在會議上表達他對銷售部門生產力的擔憂。

CNBC 引述兩位參與會議的消息人士報導，Benioff 向員工表示，生產力低落主要是因為新進的業務企劃人員，他說公司有 95% 以上的業務是由約半數的企劃人力所拉來的。

報導還披露，Benioff 上月透過 Slack 向員工詢問如何提高新進員工的工作效率。針對上述消息，Salesforce 沒有回應置評請求。

疫情期間，企業雲端採用率大幅提升，帶動 Salesforce 快速擴張，該公司並透過與 Slack 和 Tableau 的大型收購交易來推動成長，但疫情期間擴張太快，迫使 Salesforce 必須隨著收入成長放緩而削減開支，並面對維權股東對於公司營運槓桿的擔憂。

與此同時，Salesforce 另一位共同創辦人、被視為 Benioff 接班人的 Bret Taylor 已在去年底宣布離職消息，他計劃在 1 月底離開公司。

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