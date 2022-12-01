Salesforce聯席CEO意外去職 股價大跌 分析師質疑雙軌領導可行性

Salesforce Inc (CRM-US) 股價在周四 (1 日) 盤前下跌超過 7%，該公司聯席 CEO 泰勒 (Bret Taylor) 突然去職令華爾街措手不及，並引發對擁有兩位領導人的優點的擔憂。

他上任僅一年，恰逢這家軟體公司營收成長放緩，因為面臨來自微軟 (MSFT-US) 等公司的激烈競爭、美元走強以及企業在高漲的通貨膨脹中削減開支。

至少有 17 家券商下修了該股的目標價，其中降幅最大的是摩根大通分析師，將目標價下修 45 美元至 200 美元。

Jefferies 分析師表示，出人意料的去職代表「三年內兩次離職的聯合 CEO 模式行不通」。

泰勒是一名科技業老兵，曾在 Facebook 母公司 Meta Platforms (META-US) 擔任技術主管並擔任 Twitter Inc 的董事長。

班尼歐夫 (Marc Benioff) 於 2021 年任命泰勒為聯席 CEO，接替在疫情爆發前卸任的甲骨文主管布洛克 (Keith Block)。

泰勒參與了 Salesforce 的軟體開發，可幫助企業有效地管理客戶互動，並且是該公司以 277 億美元收購職場訊息傳遞平台 Slack Technologies 的主要推動力。

他擔任過營運長和產品長。

Needham 分析師在報告中表示，「基於他在產品方面的領導作用，我們認為這次領導層變動是一次重大打擊。」

該公司股價今年來已下跌約 37%。在周三 (30 日) Salesforce 公布第 3 季財報前收高 5.7%。