Salesforce爆高層出走潮 股價摔至2020年3月最低水準

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 高層異動，投資人顯然相當不安，周一 (5 日) 股價重挫 7% 以上。

該公司宣布，Slack 執行長 Stewart Butterfield 離職。Butterfield 是在去年 Salesforce 有史以來最大收購交易下而加入公司。

Salesforce 周一下挫 7.35%，收每股 133.93 美元，刷新 52 周低點，今年迄今已跌 47.3%，遠大於同期那斯達克指數的 28% 跌幅。

上周三，策劃 Slack 交易的共同執行長 Bret Taylor 則表示將離職，適逢他晉升該職位，與 Marc Benioff 成為共同執行長後的一年，令華爾街質疑雙軌領導的可行性。

在 Taylor 因第三季業績欠佳而宣布離職的 3 個交易日後，該股經歷全年 3 大最糟糕交易日的其中 2 天，分別暴跌 8.3% 和 7.4%。目前股價處於 2020 年 3 月以來 (即新冠疫情大流行的初期) 最低點。

Benioff 表示，Taylor 將回歸創業本源。Butterfield 則截然相反，他在 Slack 上說自己將不會創業。「聽起來可能老哏，但我真的會多花一些時間陪家人，以及一些個人項目，關注健康，並把大部分時間花在當大型組織領袖時無法做的事情上。」

除了 Taylor 和 Butterfield，該公司還有其他高層異動。Salesforce 上個月表示，總裁兼戰略長 Gavin Patterson 將於 1 月離職；上周四 alesforce 的 Tableau 產品總裁兼執行長在推特上表示，這是他最後一天上班。

知情人士先前透露，除了 Butterfield，Slack 團隊也將失去產品負責人 Tamar Yehoshua 和負責行銷、品牌和傳播的高級副總裁 Jonathan Prince。

Slack 產品高階副總裁 Noah Weiss 將接任 Yehoshua，而執行副總裁 Lidiane Jones 繼任 Butterfield 的職位。

古根漢分析師團隊指出關於 Salesforce 兩大顯而易見的問題：一、未提供來年財測。二、Bret Taylor 才上任一年就掛冠求去。

古根漢分析師給予該股等同「續抱」的評級，並提醒客戶，3 年前 Keith Block 在上任 18 個月後辭去共同執行長一職，此後該公司似乎一直在苦苦掙扎。

在 Taylor 上周宣布離職後，Wedbush 分析師寫道，「華爾街將視此為大震撼，因為 Taylor 是 CRM 策略的主流之一。」

Salesforce 發言人拒絕置評。Wolfe Research 上周四下調 Salesforce 的評級，自買進降至等同「續抱」，主張該公司在經過執行錯誤、高層離職和營收成長放緩之後，將邁向「艱難的新篇章」。