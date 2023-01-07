爭取稅收抵免 通用盼美財政部重新考慮凱迪拉克Lyriq電動車分類

通用汽車 (GM-US) 周五 (6 日) 表示，希望美國財政部重新考慮對通用的凱迪拉克 Lyriq 電動車的分類，使其有資格獲得聯邦稅收抵免。

美國財政部和國稅局沒有將 Lyriq 歸類為 休旅車 (SUV)，這意味該款車零售價不能超過 5.5 萬美元，才有資格獲得高達 7500 美元的聯邦稅收抵免。

Lyriq 目前售價自 62990 美元起，若歸類 SUV，售價高達 8 萬美元仍符合聯邦稅收抵免資格，但若歸類轎車、房車和旅行車最高售價僅達 5.5 萬美元。

通用汽車表示：「我們正在與財政部解決這些問題，並希望即將發布的車輛分類指南能提供消費者、經銷商、監管機構和製造商提供所需的清晰度。」

該公司補充，財政部應該比照環境保護署和能源部，使用一套標準和流程，以「推動現有聯邦政策的一致性和消費者的清晰度。」

通用汽車在 2022 年僅交付 122 輛美國 Lyriq 汽車。財政部沒有立即置評。

美國國會 8 月通過電動車稅收抵免的改革法案，取消每家車廠 2 萬輛製造上限的規定，為特斯拉和通用解困。先前特斯拉 (TSLA-US) 和通用汽車本因該上限規定，自 1 月 1 日起沒有資格獲得電動車稅收抵免。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 本周曾在推特上表示，電動車稅收規則「弄得亂七八糟」。特斯拉 5 人座版本的 Model Y 沒有被歸類為 SUV，但 7 人座版本則屬於符合稅收抵免的 SUV 類別。

美國國稅局表示，福斯 ID.4 未歸類為 SUV，但全輪驅動版本 (AWD) 則屬於 SUV。福斯拒絕置評。