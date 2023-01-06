美眾院議長164年來最難產 分析師：今夏債務上限問題的不祥之兆

經過三日 11 輪的投票挫敗後，共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周四 (5 日) 依然無法當選美國眾議院議長，形成 1859 年迄今最難產的一場選舉。分析師認為，眾議院議長懸缺時間若過長，市場可能會開始擔心財政政策的不確定性，尤其舉債上限的老問題將在今夏再次出現。

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，AGF 投資公司美國政策首席策略師 Greg Valliere 說：「如果眾議院僵局持續好幾個禮拜，甚至更久，市場可能會開始擔心財政政策的不確定性。」

Evercore ISI 美國政策和政治資深策略師 Tobin Marcus 表示，共和黨的內鬥，是今夏舉債上限大戰的「不祥之兆」。

截至美東周四晚間 7:20 左右，眾議院已經舉行 11 輪投票，但麥卡錫都無法取得過半選票。麥卡錫甚至做出向黨內約 20 名強硬保守派做出新一輪讓步，包括同意讓更多「自由黨團」(Free Caucus) 成員加入眾院程序委員會 (Rules Committee)，該委員會能左右法案的未來。

眾議院最後決定休會到美東周五 (6 日) 中午 12 點 (台灣周六凌晨 1 點)，再繼續投票。上回如此 1859

Cowen 旗下華盛頓研究集團的執行董事 Chris Krueger 分析，接下來可能出現三種情況：第一，眾議院共和黨第二號人物史卡利塞 (Steve Scalise) 可能獲得提名並當選議長；第二，出現某一位能讓各方信服的領袖；第三，為了讓國會運作，選出一名臨時議長。

根據美國國會規定，眾議院選出議長之後，新一屆議員才能宣誓就職，國會恢復運作。

Krueger 表示，雖然麥卡錫持續和反對他的陣營協商，但因共和黨顯然缺乏共識，讓步帶來的效果甚微。他認為，保守派掌握了重要的程序委員會和籌款委員會，有能力主導眾議院議程，麥卡錫再勞心勞力下去已不值得。

根據華盛頓非營利機構「聯邦預算責任委員會」(CRFB)，債限問題將從今年 7 月成為焦點。聯邦政府的支出上限曾在 2021 年 12 月提高到 31.381 兆美元 (增幅 2.5 兆美元)，但期限到 7 月為止，之後若有任何資金需求，都須由國會達成新的協議，決定提高或暫停債限。

麥卡錫是加州眾議院，獲得前總統川普的支持。Cowen 的 Krueger 說，這顯示川普對原本的核心支持者已經失去影響力，並且讓人意識到，不管最終由誰當選議長，這都是一群難以控制的力量。

根據博弈網站 PredictIt 的賭盤，麥卡錫成為下任議長的勝率為 42%，而史卡利塞為 35%。