樺漢去年12月、Q4、全年營收同創高 今年再攀峰

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日公告去年 12 月營收 143.1 億元，月增 14.6%、年增 18.6%；第四季 373.3 億元，季增 16.9%、年增 23.8%；全年 1204.5 億元，年增 24.7%，分創單月、單季、年度新高，樺漢看好，今年營收可望再攀峰。

樺漢表示，儘管目前仍面對外部包括地緣政治、升息通膨、能源永續等對各產業運營帶來的挑戰，但各產業仍朝數位經濟、資安通訊、綠色能源等趨勢邁進。

樺漢進一步指出，明年將聚焦智能工廠、智慧城市等相關應用領域，提供數位、資安、綠色三大轉型所需的軟硬整合、雲網結合、智慧連動的產品與服務，推升保持良好訂單能見度。

而樺漢 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 開放性混和雲解決方案，目前也有包括政府機關、智慧樓宇、電動車等產業企業的合作機會，今年起可望逐步開花結果，也挹注集團整體毛利率、獲利表現。

樺漢去年受惠於半導體產業、智慧金融、娛樂博弈等主要客戶擴大業務合作的範疇，帶動集團旗下三大事業體營運規模齊步揚升，系統整合年增 46.2%、工控設計年增 28%、品牌通路年增 6.2%。

其中，樺漢個體全年營收 125.23 億元，年增率高達 1.48 倍，且在優化營運結構下，有機會挹注獲利表現，營運更上層樓。