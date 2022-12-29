樺漢旗下Kontron完成IT Service業務出售 交易金額約128億元

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (29) 日公告，子公司 Kontron AG 出售部分 IT Service 業務，完成反壟斷審查通過，Kontron AG 於今日起將合法將業務轉讓給買方。

樺漢說明，預計出售總交易金額為 3.923 億歐元 (約新台幣 128 億元)，其中 2.55 億歐元 (約新台幣 83 億元) 將在今年完成收款，樺漢將根據此次處分案之交易總金額等實際數，依所投資之股權比例認列。

Kontron 是在 8 月 11 日宣布處分 11 個國家的 IT Service 業務，出售給合作夥伴 Vinci，未來將轉型布局高毛利率的工業、客製化 ODM、通訊相關硬軟整合系統服務。

樺漢表示，此次處分案將導致短期營收減少 3.8 億歐元，但中長期營收、毛利率趨勢向上，營業費用及財務費用將大幅減少，現金、總資產以及股東權益也都會提升。

樺漢進一步指出，預計明年下半年起，Kontron 的 IoT Solution & SW 可望大幅成長，短期減少營收屆時可補回來，加上鎖定工控、軌道交通、智慧醫療等利基型應用市場，也會提升毛利率。

Kontron 內部也訂下 2025 年營運目標，營收將從 2023 年 12 億歐元，增加至 20 億歐元，成長幅度約 67%；獲利方面，今年估約 5600 萬歐元，2025 年倍增至 1.2 億元。