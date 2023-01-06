去年CPI 2.95%衝上14年新高 外食飆漲5.77%民眾感受深

主計總處今 (6) 日公布我國去年 12 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.71%，較上月的 2.35% 再度擴大，而全年 CPI 平均漲幅高達 2.95%，創 2009 年以來新高，其中，外食費年漲幅衝上 5.77%，導致食物類年漲 5.66%，在七大類中漲最多，也同創 2009 年來最大漲幅。

主計總處說明，12 月 CPI 年增率 2.71%，主因外食費、蔬菜、肉類、水產品、蛋類、房租、家庭用品、油料費和娛樂服務費用均上漲，惟水果與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 2.77%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 2.71%。

就 368 個個別項目觀察，有多達 300 項上漲，又以小白菜漲 52.74% 漲最多，其次為國外旅遊團費漲 25.64%、鮭魚漲 23.79%、雞蛋漲 21.99%。

還有不少項目漲幅均超過 10%，包括旅館住宿費漲 15.17%、沙拉油及調理油漲 14.32%；至於中式早點 (如燒餅、飯糰) 則漲 9.89%、西式早點 (如漢堡、三明治) 漲 8.92%、糕餅點心漲 8.85%、麵包漲 8.33%、豬肉漲 7.34%、鮮奶漲 6.19%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 6.16%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 5.87%、衛生紙、面紙和紙巾漲 5.49%、95 無鉛汽油漲 5.43% 等。

由於上漲較多的項目多是民眾外食和高頻次購買物資，12 月外食費年漲幅高達 5.43%，導致民眾對通膨壓力感受更強烈。

不過，主計總處也提到，價格持平者有天然瓦斯、公共汽車票、捷運車票、門診基本部分負擔、公立高中職學雜費等。

而價格下跌者則有香蕉跌 45.21%、番石榴跌 42.50%、行動電話跌 10.64%、電腦跌 7.92% 等。

圖表：主計總處提供。

就七大類觀察，12 月食物類漲 4.93%，主要是因蛋類和肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 19.92%、5.63%，蔬菜受寒流和低比較基期影響，漲 11.98%，同時，水產品、調理食品、外食費和乳類各漲 6.25%、6.20%、5.43%、4.58% 所致，僅水果價格下跌 5.32%。

居住類漲 2.40%，主因住宅維修費、家庭用品和房租分別上漲 3.81%、3.61% 和 2.22%。

教養娛樂漲 2.27%，則是因防疫管制措施逐漸放寬，休閒娛樂相關消費需求持續上升，娛樂服務費上漲 6.20%。

就全年來看，平均 CPI 年漲 2.95%，創 2009 年以來新高；其中，商品類大漲 3.56%，服務類漲 2.40%；若扣除蔬菜水果，漲 2.80%，核心 CPI 漲 2.60%。

與主要國家 (地區相比)，11 月我國 CPI 年漲 2.35%，歐元區漲 10.1%，美國漲 7.1%，新加坡漲 6.7%，南韓漲 5.0%，日本漲 3.8%，均較我國高，香港則漲 1.8%、中國漲 1.6%。