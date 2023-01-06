〈CES大展〉聚積LED車用驅動IC獲大廠採用 展出三大產品

聚積 (3527-TW) 近年積極開拓車用市場，LED 車用驅動晶片已相繼獲國際大廠採用，今年也首次參加美國消費電子展 (CES)，展出自適應頭燈、貫穿式尾燈以及車載顯示器背光等產品。

聚積表示，目前高階車廠皆已推出具備自適應頭燈的車款，其運作方式是將多顆 LED 燈排列成矩陣，由於每顆 LED 燈具有獨立點亮功能，搭配鏡頭模組，可依據環境資訊、地理位置與行車速度，隨之改變遠光燈、近光燈的照射角度，以提升駕駛及周邊車輛的安全。

因此當 LED 越多顆，越能彈性調整照射區域，不僅不影響駕駛的能見度，也可避免對向來車受強光干擾，還可針對物件、道路指示牌予以照亮。

針對貫穿式尾燈，聚積認為，車廠陸續將 LED 燈導入尾燈應用，看中的就是 LED 燈具為車款帶來的科技感及設計精緻度，將尾燈或是中央第三煞車燈設計成條狀或狹長型態，形成貫穿式尾燈，透過增加發光面積而達到視覺延伸，夜晚點亮之後的辨識度也更好。

至於車載顯示器區域調光背光模組，聚積切入兩大領域，包括方向盤輔助顯示器背光模組、曲面的中控顯示器背光模組，方向盤產品已實際量產，曲面中控顯示器背光模組即使在昏暗光線下，環境訊息依舊能夠被清晰捕捉。

聚積看好，公司奠基不斷探索市場的企業精神，扎實做好基本功，按部就班推動產品進行 ACE-Q100 以及 ASIL A/B 車用認證。