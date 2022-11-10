〈樺漢法說〉前三季每股純益13.29元賺贏去年整年 Q4及明年續強

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (10) 日召開法說並公告第三季財報，稅後純益 6.52 億元，季增 47.8%、年增 83.2%，每股純益 6.15 元，創單季新高；累計前三季稅後純益 14.07 億元，年增 69.5%，同創新高，更賺贏去年整年，每股純益 13.29 元。

展望第四季及明年，董事長朱復銓指出，工控設計、品牌通路及系統整合三大事業同步成長下，目前在手訂單持續創高，零組件料況也已沒有太大疑慮，預期第四季及明年營收都將維持良好年增幅，並持續創高，第四季 BB Ratio 估落在 1.1-1.15。

此外，樺漢德國子公司 Kontron 出售部分地區 IT 事業後，轉型布局高毛利率的工業、客製化 ODM、通訊相關硬軟整合系統服務，內部也訂下 2025 年營運目標，營收將從 2023 年 12 億歐元，增加至 20 億歐元，成長幅度約 67%；獲利方面，今年估約 5600 萬歐元，2025 年倍增至 1.2 億元。隨著 Kontron 未來獲利攀升，樺漢也不排除增加持股。

樺漢第三季營收 321.61 億元，季增 19.8%、年增 37.4%；毛利率 18.4%，季減 2 個百分點、年減 3.15 個百分點；營益率 3.8%，季減 0.5 個百分點、年減 0.1 個百分點。

累計樺漢前三季營收 832.72 億元，年增 25.4%；毛利率 19.8%，年減 2.7 個百分點；營益率 3.7%，年增 0.05 個百分點。