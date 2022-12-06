樺漢11月營收衝新高 累計跨越千億元大關同寫最佳

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日公告 11 月營收 124.89 億元，月增 18.6%、年增 23.8%，創歷史單月新高；累計前 11 月營收 1061.4 億元，年增 25.6%，營收首度跨過千億元大關、超越去年全年，創同期新高。

樺漢表示，11 月品牌通路、設計製造、系統整合等三大事業體均繳出年增表現，以目前三大事業體在手訂單跟掌握到的物流與生產排程來看，集團 BB Ratio 仍保持在 1.1-1.15 水準。

其中，以樺漢個體來看，在歐洲布達佩斯廠投產貢獻後，樺漢個體 11 月營收年增達 3 倍，且目前歐美自助 ATM、自助結帳機、彩票博弈機等產品出貨暢旺下，布達佩斯廠產能稼動率穩步提升。

展望明年，樺漢認為，雖然子公司 Kontron AG 出售部分國家的 IT Service 業務，但從在手訂單來看，整體營運仍將保持正成長，加上 Kontron AG 轉型至高毛利率表現的 IoT 技術領域、樺漢個體的軟體、雲端服務的比重拉高，都將進一步提升三率表現。

此外，樺漢 AI 圖形平台、電力節能平台、汽車 IC 設計等 ESaaS 開放性平台即將問市，公司透露，日前已與政府機關、智慧樓宇、電動車等產業客戶接洽，明年起可望逐步開花結果，為營運帶來新動能。