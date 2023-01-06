歐元區12月通膨為9.2% 雖然減緩但影響有限

歐元區通膨增速連續第二個月減緩，但分析師預計，這不會讓歐洲央行改變基調。

根據歐洲統計局 Eurostat 周五 (6 日) 初步數據，歐元區 12 月份包括食品和能源成本在內的總體通膨率年增 9.2%，此前 11 月的總體通膨率為 10.1%，當時自 2021 年 6 月以來價格首次出現小幅收縮。

2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭後，歐元區經濟承受巨大壓力，去年能源和食品成本飆升。 為了應對不斷上漲的物價，歐洲央行在 2022 年四次升息，並表示今年可能會繼續升息。 歐洲央行的主要利率目前為 2%。

儘管有更多跡象表明通膨正在放緩，但分析師表示，現在慶祝還為時過早，預計他們不會轉向。

Legal & General Investment Management 的 Hetal Mehta 周四表示，預計歐元區最終利率將達到 3%，並且可能不得不全年保持這一水準，而不管經濟衰退是否被得更為明顯。

此前，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在 12 月發表了特別鷹派的言論，強調央行沒有轉向，也沒有動搖，有打擊通膨的決心。

本周早些時候，歐洲央行管理委員會成員、法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 表示，利率可能會在今年夏天達到峰值。

歐洲央行還在 12 月份表示，它將在 3 月份開始以每月 150 億歐元 (158 億美元) 的速度縮減資產負債表，直至第二季末。 這一步驟還有望解決該地區的部分通膨壓力。

當時，央行預測 2022 年的平均通膨率為 8.4%，2023 年為 6.3%，2024 年為 3.4%。央行的任務是努力實現 2% 的整體通膨率。