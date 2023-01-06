「道指狗股」策略去年成功獲利 今年還是投資人的好朋友嗎？

去年投資市場整體表現不佳，但是傳統的「道指狗股」(Dogs of the Dow) 策略卻在股市大跌之下斬獲收益，今年開始以來成為投資者關注焦點。

「道指狗股」策略是一種傳統的選股策略，即在年初買入道指所有 30 檔成分股中股息殖利率最高的 10 檔股票，並在接下來的一年中持有這些股票，至年底時重新平衡投資組合。

根據包括股息年終價格，2022「道指狗股」的平均回報率為 2.2%—每隻股票的權重相等。 相比之下，道瓊指數的平均總回報率為負 6.9%。標普 500 指數和那斯達克的跌幅更是達到了兩位數。

這其中表現最好的「狗股」，為受益於能源價格飆升的雪佛龍 (CVX-US)，總回報率高達 58%，默克 (MRK-US) 漲 41%，其後則是安進 (AMGN-US) 和 IBM(IBM-US)，漲幅分別達到了 20% 和 11%。

最大的輸家是英特爾 (INTC-US) 跌 47%，其次是 3M(MMM-US) 和 Walgreen Boots Alliance(WBA-US)，各跌 30% 及 25%。

在對股息殖利率進行最新統計調整後，2023 年的「狗股」名單將出現一些輪換：思科 (CSCO-US) 和摩根大通 (JPM-US) 將取代默克公司 (MRK-US) 和可口可樂 (KO-US)，躋身 2023 年十大「狗股」陣營。

以下是 2023 年十大「狗股」的具體名單，它們分別是：

Verizon Communications(VZ-US)、陶氏 (DOW-US)、英特爾、Walgreen Boots Alliance 、3M、IBM、安進、思科、雪佛龍和摩根大通。

對於過去一年「狗股」的不俗表現，Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示，過去一年使用該策略非常合適，真的就像是一個避風港灣。

不過，資產管理公司 Genter Capital Management 執行長 Dan Genter 認為，投資者應該避免僅僅因為「狗股」的股息殖利率高就進行投資，他警告，一家公司的基本面問題可能迫使其削減定期支付的股息，這類公司就像一隻「睡著的狗」，醒來後也會咬人。

從長期來看，隨著時間的推移，「道指狗股」其實通常會跟隨大盤的表現。在過去十年裡，「道指狗股」有五年跑贏大盤，五年跑輸。除去年外，之前四次跑贏的年份分別是 2013 年、2015 年、2016 年和 2018 年。