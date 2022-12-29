標普今年災情主要來自這5個交易日

投資分析公司 Data Trek 共同創辦人、華爾街資深分析師 Nicholas Colas 週三 (28 日) 發布報告指出，標準普爾 500 指數股市正迎來 2008 年以來最糟糕的一年，其中有 5 個交易日帶來超過 95% 的今年跌幅。

Colas 週三於報告中指出，「扼殺 1 年的 5 個交易日」承包標普今年近 95% 的跌幅，其中兩天是由令人失望的通膨數據影響，而其他是由疲軟的企業財報和聯準會主席鮑爾「鷹派」評論所引發的。

9 月 13 日 (跌幅 4.3%)

美國勞工部 9 月 13 日報告， 美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.3%，高於市場預期的 8.1%，核心 CPI 年增率報 6.3%，略高於市場預期的 6.1%，顯示通膨問題猶在，投資人擔憂聯準會 9 月會議上採取更激進的升息行動，促使標普指數當日重挫逾 4%，失守 4000 點大關，同創 2020 年 6 月來最大跌幅。

5 月 18 日 (跌幅 4.0%)

美國零售商目標百貨 (Target) 財報遜色，引爆零售股殘酷拋售潮，華爾街消化聯準會主席鮑爾前一日鷹派言論，促使標普在 5 月 18 日重挫超過 4%，創 2020 年 6 月以來最差單日表現。

聯準會主席鮑爾強調，聯準會將毫不猶豫持續升息，直到物價回歸正常水平 (圖片：AFP)

聯準會主席鮑爾 5 月 17 日接受《華爾街日報》採訪時表示，聯準會將毫不猶豫持續升息，直到物價回歸正常水平，他還再一次承認今年才開始升息可能遲了、升息會帶來痛苦。

6 月 13 日 (跌幅 3.9%)

數據顯示 5 月 CPI 高於預期，創 40 年新高後，標普在 6 月 13 日首次陷入熊市，較 1 月初創下的歷史高位下跌 21.8%。

4 月 29 日 (跌幅 3.6%)

英特爾、亞馬遜及蘋果財測不佳，投資人正面臨一系列不利的因素 (圖片：AFP)

由於英特爾、亞馬遜及蘋果財測不佳，投資人正面臨一系列不利的因素，聯準會緊縮政策、新冠疫情反覆升溫，以及俄烏戰爭干擾供應鏈，美股恐慌性拋售蔓延，標普在 4 月 29 日暴跌超 3.6% 至 4,131.93 點。

5 月 5 日 (跌幅 3.6%)

鮑爾在 5 月 4 日於會後記者會上表示，6 月、7 月的貨幣政策會議，官員都準備升息 2 碼，但聯準會自 2000 年以來最大一次升息後，反彈曇花一現，華爾街 5 月 5 日 擔憂在經濟衰退威脅下，聯準會難以抑制惡化的通膨，恐慌指數 VIX 驚漲逾 22%，標普重挫 3.56%，創 4 月 29 日以來最大單日跌幅。

今年市場苦難主要來自 5 個交易日 (圖片：AFP)

Colas 指出，今年市場苦難主要來自於這 5 個交易日，投資人已經清楚地意識到，頑固通膨將迫使聯準會更積極升息，此外，隨著美國消費者支出的減少，企業獲利遜於預期，也加劇市場的痛苦。

而美股今年拋售的次數遠多於上漲的次數，這與世界二次大戰以來股市通常上漲日多於下跌日的模式背道而馳。

標普指數週三下跌 1.20%，報 3,783.22 點，年初迄今跌幅達 21.13%，距離年底只剩下最後 2 個交易日了。