細數2022年標普500指數20大贏家

即使 2022 年 S&P 500 指數今年來下跌 19%，其中 70% 成分股均下跌，但仍有很多收穫滿滿的贏家，財經網站《MarketWatch》列出今年 20 檔贏家股票供投資者參考。

在列出 20 檔大幅收高的個股前，先看一下 S&P 500 指數 11 個板塊今年截至 12 月 29 日收盤時的表現：

能源板塊是今年唯一上漲的板塊，這不令人意外，但儘管該產業的加權價格上漲近 58%，但其遠期本益比卻已下降，且相較其他產業而言仍舊很低。

WTI 原油價格雖然全年收高，但因下半年走跌，回吐今年稍早大部分收益，遠遠脫離 3 月創下的史上高點。

投資人對能源股保持信心的原因是石油生產商對資本支出仍保持謹慎，他們不想讓供應量提高到足以令價格大跌的水準，不願重蹈 2014 年夏季的覆轍，在 2014 年夏季後油價一路穩定下跌至 2016 年初，掀起產業破產和整合浪潮。

正如西方石油公司 (OXY-US) 執行長所言，現在石油公司正專注於維持供應、提高股息和買回庫藏股。

2022 年 S&P 500 指數中表現最佳的 20 檔成分股 (截至 12 月 29 日收盤，不含股息)

根據此清單可發現，雖然 11 個板塊僅能源板塊上漲，但前 20 強並非全屬能源產業。