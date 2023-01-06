鉅亨美股雷達：美股開年首週預計收跌 投資者等待12月非農報告

美股重要看點：

美國股指期貨在週五 (6 日) 盤前謹慎上漲，投資者等待 12 月就業報告的發布，以進一步評估聯準會可能的升息步調。

在投資者考慮聯準會能否在抗擊通膨的同時，實現經濟軟著陸時，對衰退的擔憂依舊是關注的焦點。

Omega Advisors 創辦人 Leon Cooperman 週四表示，他認為短期內看不到美股牛市，對今年的市場，他的預期很低。

他補充說，如果真的經濟衰退，市場將從峰值下跌 35%，代表著標普恐將來到 3000 點附近的低價。

對於即將發布的非農報告，市場目前預計，美國上個月增加了 20 萬個工作職務，這意味著前一個月的增長有所放緩。要是最終就業報告優於預期，這可能意味著勞動力市場具有彈性，如此一來，聯準會可能會繼續強化打擊通膨的努力。

人們經常關注第一週的美股走勢，以此做為全年的指引。截至到週四收盤，道瓊指數本週已經下跌 0.66%，這是過去五週中第四週下跌。 與此同時，標普 500 指數和那斯達克指數均可能連續第五週下跌，本週迄今分別下跌 0.82% 和 1.54%。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 339.69 點或 1.02%，收 32,930.08 點。

那斯達克指數下跌 153.52 點或 1.47%，收 10,305.24 點。

標普 500 指數下跌 44.87 點或 1.16%，收 3,808.1 點。

費城半導體指數下跌 50.94 點或 1.98%，收 2,518.52 點。

今日重要總經數據：

美國 12 月失業率，預期 3.7%，前值 3.7%

美國 12 月非農就業人口變動 (萬人)，預期 20.2，前值 26.3

美國 11 月耐用品訂單環比終值，預期 - 2.1%，前值 - 2.1%

美國 12 月 ISM 非製造業指數，預期 55，前值 56.5

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

在上月中國製交車量銳減逾 40% 之際，特斯拉特斯拉汽車中國再度宣布國產車大降價，Model 3 起售價為人民幣（下同）22.99 萬元，創歷史新低，且價格比美國便宜。

特斯拉中國官網週五（6 日）發布的最新售價顯示，Model 3 起售價從 26.59 萬元降至 22.99 萬元，價格約比美國便宜 30%；Model Y 起售價從 28.89 萬元下調至 25.99 萬元，價格也比美國低 43%。特斯拉並宣布 Model S、Model X 全新售價，分別為 78.99 萬元、87.99 萬元起。

最新資料顯示，Model 3 與 Model Y 的預計交車週期均為一至四週。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

天風國際證券分析師郭明錤今 (6) 日表示，蘋果 AR/MR 頭戴裝置開發進度延後，預計產品量產出貨時間最晚可能將延後到第三季，意味今年春季發表會亮相機會逐漸降低，較有可能特別舉辦一場發表會，或是在 WWDC 上才會問世。

郭明錤指出，由於 AR/MR 設備機構件落摔測試不合標準，加上還需軟體開發工具時程，因此新品將延後發表，出貨時間遞延將影響相關零件供應鏈出貨，包含鏡頭大立光、玉晶光、相機模組高偉電子，以及眼球追蹤模組的致伸。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 西南航空公司 (LUV-US)

在聖誕節前後取消了 15000 個航班，並讓假日乘客滯留後，西南航空公司現在正專注於恢復其受損的聲譽，其航班目前按大致正常的時間表營運。

西南航空執行長 Robert Jordan 週四 (5 日) 表示，公司已經處理了收到的大約 75% 的退款請求。他說，公司還聘請了第三方，來處理延誤客戶自掏腰包的酒店和食品等費用的報銷索賠，對於大部分丟失的行李，也已歸還給失主。

Raymond James 航空公司分析師 Savanthi Syth 評估，西南航空將因風暴損失約 5.85 億美元的收入。