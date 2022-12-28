特斯拉深陷賣壓重挫逾11% 跌出標普市值前十大排行榜

中國工廠暫時停產的傳聞讓特斯拉股價受重擊，周二 (27 日) 暴跌 11%，市值大縮水，正式跌落標普 500 市值前十大寶座，為兩年來首見。特斯拉已經連跌七天，而且月、季和年表現都將創上市以來最差，反映全球需求疲軟、執行長馬斯克關注推特等因素。

這家電動車巨擘的股價周二下跌 11.4% 至每股 109.10 美元，是 4 月以來最重跌幅，並以連七天下跌寫下 2018 年 9 月以來最長連跌紀錄。該股累計本月下跌 40%，本季下跌 58%，今年來下跌 69%。

歷經今年大跌後，特斯拉市值到周二收盤已縮水至約莫 3450 億美元，從上周五的全美市值第 10 大掉到第 14 大，被 P&G(PG-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、摩根大通 (JPM-US)、輝達 (NVDA-US) 等企業超車，這與 2022 年風光加入標普，甚至一度高居市值第五大的景況完全不同。

全球對特斯拉電動車的需求似乎正在減弱。路透等外媒周二報導，特斯拉據傳把 12 月 24 日起的上海廠減產計畫，延長至明年 1 月，而且明年 1 月僅 17 天生產電動車。該公司上周還打起價格戰，針對年底前交付的車輛，為美國消費者提供 7500 美元折扣。

其他原因還包括，馬斯克收購推特後蠟燭兩頭燒，讓投資人有所遲疑。大環境因素也對特斯拉不利，因為升息通常會打擊高成長股，高通膨和高利率也削弱消費者對電動車的熱情。

馬斯克承諾不再賣股，但特斯拉股價仍未立即止血。(圖: AFP)

特斯拉的估值取決於未來成長展望。Roth Capital Partners 分析師 Craig Irwin 說：「特斯拉今年走勢偏弱，很大一部份是因為指標顯示全球需求疲軟。」

Irwin 認為，特斯拉的預估營收成長仍然很棒，但不到市值顯示的水準。根據分析師預估，特斯拉今年營收將成長 54%，但明年增速恐放慢至 37%。

Cowen 分析師 Jeffrey Osborne 說：「我們認為，特斯拉市值可能已經觸頂，過度依賴中國市場和上海廠減產的消息正在打壓其股價。」他推測特斯拉的積壓訂單可能已經消化完成，因此開始促銷，目前在全球大部分地方的交期大約為一到兩周。

雖然分析師紛紛下修特斯拉的目標價和獲利預估，但整體而言仍偏樂觀，建議買進的比率是 2015 年初以來最高。

Cannard Genuity 分析師 Goerge Gianarikas 說：「儘管股價乏力，特斯拉的創新曲線看起來仍在加速，與其他只替產品小幅更新、創新步調停滯的大型科技股大相逕庭。」他認為，特斯拉明年仍有冒出「復甦綠芽」的可能性。

特斯拉預定 1 月下旬公布第 4 季財報，FactSet 訪調分析師目前預估調整後每股獲利 5.67 美元，低於 9 月和 8 月時預測的超過 6 美元。