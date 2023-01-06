經濟衰退烏雲密布 拜登：美國即將進入「新高原期」

經濟衰退烏雲徘徊之際，美國總統拜登周四 (5 日) 表示，美國度過艱難的數年過後，已經可以看見一些亮點，正走向「新的高原期」，以新的詞彙描述白宮官員對未來經濟成長趨於穩定且較緩慢的看法。

儘管許多投資人、經濟學家和企業高層近來紛紛警告，美國經濟今年將步入衰退，但拜登政府仍認為不太可能發生，理由之一是聯邦支出的挹注。

拜登在內閣成員會議中說：「美國經濟並非正朝某著水平點前進，而是即將進入『全新的高原期』(whole new plateau)。我們是世界上唯一變得比危機前更強大的國家。」

他舉近期經濟數據說明，美國通膨減緩、經濟成長穩固且勞動力市場強韌，但執行去年通過的三項關鍵法案至關重要。

拜登認為，這代表美國經濟有個好的開始，但希望大家不要誤以為可以稍稍鬆懈。

根據亞特蘭大聯邦準備銀行的模型，美國經濟 2022 年第 4 季預估成長 3.8%，2022 年 11 月消費者物價指數 (CPI) 估月增 0.1%。

拜登並非唯一樂觀的人，Fed 大鷹派、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周四表示，美國經濟衰退的風險在最近幾周已經下滑。國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristina Goergieva) 周日則說，今年全球可能有三分之一的經濟體會陷入衰退，但美國或許能躲過直接衰退。

但美國恐怕只能勉強避開衰退，根據聯準會 (Fed) 的預估，今年美國經濟將成長 0.5%。

拜登另在內閣會議中，讚許美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的最新政策：禁止企業要求員工簽署競業條款，或簽下某些阻止員工找更好工作的培訓還款協議。

拜登與內閣成員談話後預定出席一場私人會議，主旨是公部門和民間將在未來十年共同為製造業和科技業投資 3.5 兆美元，以增強美國經濟，並提升美國企業及員工的未來