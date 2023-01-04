穆迪經濟學家：美國經濟要為「緩慢衰退」做好準備

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 週二 (3 日) 發布的報告中指出，即使美國在 2023 年能夠避免經濟衰退，但美國消費者和投資人仍將面臨一場可能持續到 2024 年的經濟放緩，他將這樣的情況稱之為「緩慢衰退」。

報告中指出，幾乎在任何情況下，美國經濟都將在 2023 年遭遇辛苦的一年。但是，通膨正在迅速放緩，經濟基本面良好。如果運氣好，再加上美聯準會 (Fed) 巧妙的政策制定下，美國經濟應該有望避免陷入衰退。

不過，美國仍可能面臨會持續至明年的經濟放緩，而這樣曠日持久的衰退，被 Zandi 稱之為「緩慢衰退」。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 上月也曾表示，雖然金融環境緊縮、貨幣政策收緊會影響勞動力市場及 GDP 成長率，但可能不足以使經濟陷入衰退。在經濟並未衰退情況下，Fed 不會在明年降息。

Hatzius 也坦承，他對 2023 年的經濟預測比華爾街的大多數人都更為樂觀，他預估明年經濟衰退的可能性為 35%。相比之下，美國經濟諮商理事會 (The Conference Board) 的調查顯示，企業執行長平均預估 2023 年經濟衰退機率高達 60% 至 65%。

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 則是曾表示，他認為全球經濟如今正面臨嚴重衰退的風險，市場應保持高度警惕。若是美國經濟明年陷入衰退，標普 500 指數可能將下跌 25%。