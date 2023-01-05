黑石2023年十大驚奇預測：美國經濟溫和衰退、美股年中觸底後反彈

美國私募基金黑石集團 (Blackstone) 公布 2023 年「十大驚奇預測」，預言在美國聯準會 (Fed) 積極打擊通膨下，實質利率將轉正，為過去 10 年來罕見景象，美國經濟將因此「溫和」衰退，美股則可望在年中前觸底、之後反彈，與 2009 年情況類似。

黑石私人財富部門副董事長韋恩 (Bryon Wien) 是許多分析師追隨的對象，自 1986 年以來每年發表十大驚奇預測，指的是一般投資人認為發生機率不超過三分之一、但他們認為有超過 50% 機率發生的事件。

根據韋恩和黑石首席投資策略師 Joe Zidle 周三 (4 日) 公布的最新報告，Fed 今年不但不會轉向降息，而且保持利率在限制經濟成長水準的時間會超過必要。這將讓美國基準利率升得比物價漲幅高，讓實質殖利率轉正，為過去年 10 年來罕見的情況。

兩人認為，由於 Fed 仍會比其他國家央行鷹派，因此美元表現仍將勝過歐元、日元等主要貨幣。

他們說：「Fed 仍處在對抗通膨的拉鋸戰，因此把『轉向』(pivot) 一詞和『暫時性』(transitory) 一起束之高閣。雖然 Fed 緊縮，市場仍將在今年年中以前觸底，並類似 2009 年展開復甦。」美國從 2009 年 3 月逐漸走出金融海嘯，標普 500 指數從此展開史上最長牛市。

然而和華爾街幾乎所有人一樣，韋恩 2022 年的美股預測失準，低估了通膨增速和其對資產價格的影響。他去年初預測美國物價漲幅僅達到 4.5%、Fed 共升息 4 次，美股會先暴跌 20%，年底回到年初水準。現實則是美國通膨率衝破 7%，美股墜入熊市而且遲遲無法復原。

但韋恩去年部分預測成真，包括油價上漲，價值股跑贏成長股。

2023 年十大驚奇其他預測如下：