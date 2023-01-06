〈紐約匯市〉美12月ADP優預期 DXY觸一個月高點 澳幣回落

有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據優於預期，為聯準會 (Fed) 保持激進升息步伐的前景提供支持，美元指數周四 (5 日) 強彈，盤中觸及一個月高位。澳幣重貶逾 1%，回吐昨日大部分升幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.85%，至 105.13。DXY 盤中最高升至 105.27，是 12 月 8 日以來最高。

ADP 周四公布美國 12 月私營企業新增就業 23.5 萬，優於市場預期。上周初領失業金人數降至三個月低點，12 月挑戰者裁員人數也較去年同期大減 43%，一系列就業數據凸顯出美國勞動力市場依然強韌。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「數據上的好消息對股市來說是壞消息，對美元來說卻是好消息。美國經濟在年末展現驚人氣勢，得以讓我們繼續堅守軟著陸希望，同時也凸顯出 Fed 在更長一段時間將利率維持在高檔的前景。」

DRW Trading 市場策略師 Lou Brien 說，就業和薪資數據對 Fed 的立場來說非常關鍵，但 Fed 的行動不會只取決於一項數據。

周五的 12 月非農就業和薪資成長數據是本周市場的主要焦點，投資人將藉此衡量 Fed 可能的升息幅度和時間。另一方面，即將在下周公布的美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 預估將月增 0.1%，核心 CPI 估月增 0.3%。

聯邦基金期貨交易員周四增加對 Fed 在 2 月 1 日會議結束後升息 2 碼的押注，機率從周三 (4 日) 的 31% 上升至 48%，但升息 1 碼的機率仍較大。

Brien 表示，相較於升息 2 碼，Fed 官員現在傾向採取漸進式升息 1 碼的步調，以評估更高利率帶來的影響。

即將在本月卸下多年職務的堪薩斯城聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 建議，應將基準利率調升至 5% 以上，並維持一段時間，直到有跡象顯示物價正在回穩；亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 也強調繼續對抗通膨的重要性，強調官員們仍致力於讓通膨率回到 2% 目標水平。

在去年大部分時間維持鷹派立場的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 則樂觀看待央行打擊通膨的進展，他認為今年物價升幅可望進一步放緩，政策利率也越來越接近限制性水平。

歐元下跌 0.78% 至 1.0519 美元，至逾三周低點；英鎊大跌 1.2% 至 1.1906 美元，盤中一度觸及 11 月 23 日以來最低。

日元兌美元貶 0.6%，至 133.4 日元兌 1 美元。

交易員押注日本央行 (日銀) 很快就會放棄殖利率曲線控制政策。路透引述消息人士說法稱，日銀更重視不含燃料成本的通膨指標，且可能會在本月到期的季度預測中調升該項指標的增長預期。

澳幣未能延續強勁漲勢，反而回吐昨日大部分升幅，截稿前重貶 1.3% 至 0.6750 美元。紐元也跌逾 1% 至 0.6225 美元。

截至台灣時間周五 (6 日) 約 6:00 價格: