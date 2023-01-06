後疫情搶客！達美航空2月起免費提供連網服務

經過多年的研究，達美航空 (DAL-US) 將從 2 月 1 日起提供旅客免費 Wi-Fi，激勵周四 (5 日) 股價漲逾 2.4%。

達美航空執行長 Ed Bastian 在拉斯維加斯舉行的消費電子大展 (CES) 上表示，大多數美國航班下個月起將推出免費 Wi-Fi 服務，但每周都會增加更多適用的航班。

根據達美航空新聞稿，透過與 T-Mobile 的合作，到 2023 年底前將在 700 架以上的飛機供應免費 Wi-Fi，且到明年年底前也會不斷增加適用的國際線和支線飛機。

Bastian 說：「這項服務免費，沒但書沒細則。我們已投資超過 10 億美元來打造這項服務。」

旅遊業在經歷近 3 年疫情造成的低迷期後，正開始反彈興盛，各家航空公司無不爭搶旅客，達美航空也適時推出免費連網服務。達美航空高層多次表示，能支付更高費用的顧客是公司的目標客群，因為來自商務艙等高級客艙的營收超過標準經濟艙的營收。

Bastian 補充，旅客透過登錄「達美飛凡里程 (Delta SkyMiles)」常客計畫的帳號就可連結免費網路服務，雖然旅客必須持有該常客計畫的帳號，但申請帳號也同樣免費。

達美航空去年 3 月表示，正在為旗下更多飛機配備 Viasat 的快速 Wi-Fi，並固定收費 5 美元。達美已提供免費傳訊服務。

目前美國大多數航空公司的 Wi-Fi 服務仍須收費，例如美國聯合航空 (UAL-US) 飛行常客計畫的會員可付費 8 美元，其他客戶收費 10 美元。西南航空公司收費 8 美元。JetBlue 在企業贊助下免費提供網路服務，夏威夷航空公司計劃今年導入 SpaceX 的星鏈以提供免費網路服務。

美國航空的 Wi-Fi 服務收費 10 美元起，且根據航線而有所不同，但去年 4 月起該航空公司與其網路供應商 Viasat 開始讓部份客戶免費試用 Wi-Fi 服務。

各家航空公司高層一直猶豫，是否該在 Wi-Fi 服務更穩定之前免費提供。

達美航空同日宣布，今年稍晚也將開始推出新機上娛樂系統。