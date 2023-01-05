新街研究點名5檔科技股 看好今年大漲

新街研究 (New Street Research) 周三 (4 日) 報告點名 5 檔今年可望大漲的科技股，目前已是紮實買進時機。

分析師 Pierre Ferragu 指出：特斯拉 (TSLA-US)、台積電 (TSM-US)、Mobileye Global (MBLY-US)、Uber (UBER-US) 和博通 (AVGO-US) 是他 2023 年的首選，這 5 家評級均為買進。

Ferragu 對特斯拉股票的目標價為 320 美元，台積電為 580 新台幣 (隱含漲幅 28%)，而對 Mobileye、Uber 和博通的目標價分別為 42 美元、50 美元 和 700 美元。

特斯拉周三大漲 5.12%，收每股 113.64 美元；台積電 ADR 大漲 3.09%，收每股 76.32 美元；Mobileye 下挫 4.83%，收每股 31.13 美元；Uber 上漲 2.17%，收每股 25.91 美元；博通上漲 1.22%，收每股 560.24 美元。

1. 特斯拉

Ferragu 預期該電動車巨擘「處於最佳定位」，即使經濟環境艱難，今年也可以表現出色且實現成長。他認為執行長馬斯克對推特的所有權爭議過一段時間就會消散。

2. 台積電

他認為投資者已經在價格上反映對該公司晶片需求疲軟的情況。Ferragu 預計台積電今年將超出預期，並有可能上修其前景。

3.Mobileye

他樂觀看待 Mobileye，因為該公司在先進駕駛輔助系統半導體領域擁有高增長、占主導地位的晶片授權。

4.Uber

他認為共享乘車產業的競爭壓力應該會減弱，且今年司機人力供應可望改善。

5. 博通

Ferragu 看好博通的多元化營收，以及在併購後削減成本的能力。