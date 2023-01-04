觸底反彈 高盛：全球購併活動將在2023年下半年復甦

即使經濟成長放緩且信貸市場疲軟，但高盛集團 (GS-US) 頂級交易撮合者看好 2023 年下半年全球併購 (M&A) 活動出現復甦。

隨著經濟預測變得更加悲觀，高盛管理全球銀行和市場部門的迪斯 (Dan Dees) 和伊斯波西多 (Jim Esposito) 表示，他們已經做好在融資市場放鬆時復甦的準備，復甦最快可能在 2023 年下半年開始。

根據 Dealogic 數據，2022 年全球併購價值從 2021 年創紀錄的 5.91 兆美元下滑 36% 至 3.78 兆美元。隨著經濟活動下滑，包括高盛在內的銀行紛紛裁員。

高盛資深交易撮合者表示，全球交易活動升溫的理由很多。大型投資人正坐擁大量現金，準備為交易提供資金；獲利豐厚的大型企業正尋求業務多元化，但仍須等待經濟不確定性消退。

高盛併購業務全球聯席主管費德怪 (Stephan Feldgoise) 表示，「我仍然相當樂觀，也許不是第 1 季，但肯定是對今後的表現。」不過，他說，2023 年「上半年仍有明顯的逆風」。

另一位駐倫敦併購業務全球聯席主管索瑞爾 (Mark Sorrell) 認為，企業客戶只要有融資機會時就會選擇交易，因為它們的潛在動機仍未改變，比如獲得新客戶、新產品或擴大市場。

他表示，企業仍在觀望，因為隨著利率上升，債權銀行不想再為收購提供高風險貸款，但這種情況可能會迅速改變，「雖不知道何時發生，但當融資市場恢復時，由於體系中的流動性充足，成交量和活動將會恢復。」他預計復甦可能「比預期的要快」。

根據 Dealogic 數據，過去 20 年按營收計算，高盛一直是全球最大併購顧問公司，摩根大通 (JPM-US) 緊隨其後排名第二。但高盛也未能倖免於經濟放緩。其投資銀行部門第 3 季營收僅占全公司的 13%，低於去年同期的 27% 和 2018 年第 3 季的 23%。

伊爾波西多表示，目前信貸市場的壓力與 2008 年有很大不同。在金融危機期間，銀行業在頂峰時期有超過 7000 億美元的槓桿收購曝險陷入停滯，需要 12 至 18 個月才能清理完畢。

他說，如今「這個數字可能在 1000 億美元到 1250 億美元之間，與 2008 年相比幾乎微不足道，而更重要的是，信貸市場的深度要深得多。」