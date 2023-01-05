蘋果數據隱私問題遭法國開罰800萬歐元 計劃提出上訴

蘋果 (AAPL-US) 在未經用戶同意的情況下，將法國用戶的個資用於定向廣告，遭法國國家資訊自由委員會 (CNIL) 罰款 800 萬歐元。對此，蘋果計劃提出上訴。

CNIL 指出，蘋果於 iOS 14.6 以及先前的系統中，將個人化廣告設定預設為開啟，在未經用戶同意的情況下通過辨識碼推送定向廣告。該機構認定，蘋果的行為違反《一般資料保護規範》(GDPR)，該公司必須為此支付 800 萬歐元 (約 850 萬美元) 罰款。

去年 12 月，CNIL 就曾針對蘋果違反 GDPR，提出應施以 600 萬歐元罰金的建議。該機構指出，儘管 iOS 14 有詢問使用者是否允許安裝的應用程式 (App) 收集用於發送廣告的識別碼，但 iOS 的預設設定，卻讓蘋果能在未經用戶同意情況下，就能發送定向廣告。

對此，蘋果回應表示：「我們對此一決定感到失望，因為 CNIL 先前已經承認我們在 App Store 中提供搜索廣告的方式，已經優先考慮用戶隱私，我們將提出上訴。蘋果搜尋廣告已經比我們所知的任何其他數位廣告平台都走得更遠，為用戶提供了明確的選擇，就是讓他們可以選擇是否願意接受個性化廣告。」

此外，蘋果也表示，蘋果搜尋廣告從不在第三方 App 和網站上追踪用戶資料，只使用第一方數據來提供個性化廣告。該公司說道：「我們相信隱私是一項基本人權，用戶應該能夠決定是否共享他們的數據以及與誰共享。」