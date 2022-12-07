英特爾開始裁員 加州下月估百人失業、工廠員工面臨無薪假

英特爾已開始執行包含裁員在內的撙節計畫，加州有上百名員工將從下月開始失去工作，該公司同時也向全球工廠員工提供無薪假選項。

英特爾致函加州就業發展局，宣布將於佛森 (Folsom) 裁員 111 人，並於總部所在地聖塔克拉拉 (Santa Clara) 裁員 90 人，裁員屬永久性，預定 1 月 31 日生效。

此外，根據近期報導，英特爾已向俄勒岡州和其他地方工廠員工提供三個月的無薪假，英特爾發言人 Addy Burr 也在周二 (6 日) 證實，公司正在向全球製造部門員工提供自願休假的選項。

Burr 說：「留住製造人才是英特爾實現長期成長的關鍵因素，自願休假計畫讓我們有機會降低短期成本。」英特爾沒有在上述信件說明裁掉的職位有哪些，但位於佛森的據點主要負責研發作業。

英特爾曾在 10 月下旬宣布，包含裁員在內，明年將啟動 30 億美元撙節計畫，目標是在 2025 年前將每年的撙節規模擴大至 100 億美元。在此之前，該公司公布第 3 季營收雖與去年相當，但較去年同期下滑 20%，全年展望也遭下修。

在英特爾裁員之前，身在成長放緩、股價重挫和經濟衰退擔憂的環境之下，Meta、推特和亞馬遜等科技巨頭也都難逃裁員命運，裁員潮甚至還擴大到其他產業，包含媒體公司和金融機構。

英特爾今年迄今已跌約 44%，表現落後大盤道瓊工業指數和那斯達克綜合指數。該股周二收黑 1.95% 至每股 28.60 美元。