美國科技業裁員潮讓持工作簽證外籍勞工急尋新職 以免遭驅逐出境

經過多年無止境的擴張，美國科技業開始撞牆，經營方向轉向現金保存模式，導致每月裁員數千人，11 月裁員人數激增。

雖然突然失去薪水對任何人來說都是毀滅性的，尤其是在假期期間，但最近的裁員浪潮對住在美國的科技員工的影響尤其巨大。如果無法在短期內找到一份新工作，他們可能就會被要求離開美國。

科技業者是獲得 H-1B 簽證最多的雇主之一，這些簽證授予從事通常需要大學學位和額外培訓的專業人士。多年來，矽谷一直依靠政府簽發這種臨時簽證在工程、生技和電腦科學等技術領域雇用數千名外國勞工。這是科技公司公開捍衛移民權利的一個重要原因。

持有臨時簽證的工人通常有 60 到 90 天的時間找到新工作，這樣他們就可以避免被驅逐出境。

加州 Mountain View 移民律師奧爾康 (Sophie Alcorn) 說，「美國有幸吸引了全球的專業人才，但他們總是過得不安。」她專門為科技工作者爭取簽證。「許多人都面臨 60 天的寬限期。他們需要找到一份新工作來資助他們，如果找不到，就必須離開美國，所以這對每個人來說都是壓力很大的時期。」

本已嚴峻的就業形勢在 11 月進一步惡化，Meta (META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、推特、Lyft (LYFT-US)、Salesforce (CRM-US)、惠普 (HPQ-US) 和 DoorDash (DASH-US) 都宣布大幅裁員。根據網站 Layoffs.fyi 收集的數據，11 月有超過 5 萬名科技工作者被解雇。

根據美國國家政策基金會對美國移民數據的審查，在 2021 財年，亞馬遜獲批的 H-1B 簽證申請最多，為 6182 份。谷歌 (GOOGL-US)、IBM (IBM) 和微軟 (MSFT-US) 也名列前矛。

科技業者通常不會具體說明被解雇的員工中有多少人持有簽證。在 LinkedIn 上搜索「裁員 H1B」可以找到最近失業勞工人發布的一系列貼文，他們表達了對 60 天失業窗口的擔憂。

在通貨膨脹飆升和對經濟衰退的擔憂引發最新一輪裁員之前，美國的外籍勞工已經度過了瘋狂的幾年。

川普政府對移民的敵對態度使 H-1B 計畫面臨風險。他在 2020 年的總統任內簽署了一項行政命令，暫停工作簽證，包括那些具有 H-1B 身份的人，聲稱它們損害了美國人的就業前景。此舉招致了科技高管的強烈譴責，它們表示該計畫是培養人才的管道，並加強了美國公司的實力。拜登總統讓川普時代的禁令在去年到期截止。