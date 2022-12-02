報告：美企11月裁員人數 較上月大增127%

根據美國人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 週四 (1 日) 發布的報告，美國企業 11 月加快裁員步伐，裁員人數較前月大增 127%。

該報告顯示，美企 11 月宣布裁員 76,835 人，月增 127%，較去年同期大增 417%，並以科技業最為嚴重。

今年迄今，美企宣布計劃裁員超過 320,000 人，較去年同期宣布的增加 6%，其中約有 80,000 人來自科技業。

Challenger, Gray & Christmas 資深副總裁 Andrew Challenger 表示，今年迄今為止，科技業宣布的裁員人數最多。其他產業的裁員速度雖然有所放緩，但招聘速度似乎也相對放緩。

報告也指出，越來越多企業在為嚴峻經濟前景做準備，亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Meta(META-US) 等多家企業近期都宣布計劃凍結招聘或裁員。

加州經濟持續研究中心主任兼資深經濟學家 Stephen Levy 曾表示，網路泡沫破滅，受傷的主要是那些沒客戶也沒收入的公司，而當前正裁員或凍結招聘的企業，都是有數百萬客戶的賺錢公司。

儘管專家對這場蕭條將持續多久的估計各不相同，但他們大多認為，這波裁員的影響將是巨大的，並會連帶影響到支持科技業的其他勞工。

C3.AI 公司執行長 Tom Siebel 看法更為悲觀，，經濟低迷將至少持續兩年，看起來就像 1970 年代的情況，但這次衰退花了 15 年才發生。