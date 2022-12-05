不限層級、不限部門 報導稱亞馬遜裁員將達2萬人

據《Computerworld》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 計畫在未來幾個月內，在各個部門裁員 2 萬名員工，包括配送中心員工、技術人員和企業高管均可能被裁，這一人數為此前報導的兩倍。

報導引述匿名消息來源指出，亞馬遜員工的等級從 1 級到 7 級，各級員工都可能受到影響。

《紐約時報》在 11 月中旬首次報導亞馬遜將實施大規模裁員，但當時預估人數是 1 萬名員工。

據報導，最近幾天，亞馬遜要求管理人員找出員工績效問題。若最終裁員為 2 萬人，約占公司員工總數的 6%，如果加計全球配送中心和臨時工，這一規模占亞馬遜全球 150 萬員工總數的近 1.3%。

報導稱，如果員工被解雇，他們將收到 24 小時通知書和遣散費，這將是亞馬遜歷史上最大規模的裁員。

消息人士表示，裁員會發生在整體企業，不限具體的部門或地點，據公司高層表示，這是因為在疫情期間過度招募，而公司財務狀況呈下降趨勢，有削減成本的必要。

亞馬遜執行長 Andy Jassy 11 月 17 日寫信給員工，確認裁員正在進行。不過，他沒有具體說明裁員人數。

Jassy 表示，由於經濟仍然充滿挑戰，而且公司在過去幾年中迅速招聘，新的一年將更加艱難。

在 11 月 30 日的紐約時報 DealBook 峰會上，Jassy 為大規模裁員辯護說：「我們只是覺得公司需要精簡成本。」