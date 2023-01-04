美股盤前：FOMC會議紀錄公布在即、台積電遭華爾街降評、航空業全面復甦!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 41 分)：

道瓊指數：上漲 111 點，漲幅 0.33% 至 33389。

那斯達克 100 指數：上漲 95.25，漲幅 0.87% 至 11040.75。

標普 500 指數：上漲 19，漲幅 0.49% 至 3865。

【今日總經】美國 FOMC 會議記錄、11 月 JOLTs 職缺、12 月 ISM 製造業 PMI。（延伸推薦閱讀：2023 投資展望與影響、附投資重要時間月曆！)

二、美股盤前重點

1. 12 月 FOMC 會議紀錄：明日凌晨 3 點，美國聯準會將公布 12 月的 FOMC 會議紀錄；上個月的 FOMC 會議，聯準會最終在升息 2 碼，使利率達到 4.25%~4.5% 目標區間。

但由於鮑威爾在會後記者會上的鷹派言論和預估今年，2023 年終利率將再更高，預期目標區間將達到 5.25%，導致當日美股再度走低。今日公布上次的會議紀錄，若再顯是額外的鷹派訊息，可能導致今日美股再度走低。(延伸推薦閱讀：美股怎麼走? 回顧 2022 這 N 個產業逆勢成長!)

2. 美國眾議院將改由共和黨掌控：今日美國國會將換屆，眾議院將改由共和黨掌控，但眾議院議長選舉過程中，所有候選人並未達到 218 票門檻，因而進入多輪選舉階段，創 1923 年以來首見。呼聲最高的共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 在第 1、2 輪中拿 203 票，第 3 輪拿 202 票，由於議長遲遲難產，眾議院將進入休會狀態。

眾議院議長為美國政治最重要的職位之一，其掌管眾議院立法議程和時間表，以及各委員會的席位。據 1947 年通過的《總統繼任法案》，眾議院議長在總統繼任順位僅次於副總統，政治順位排名第 3；若麥卡錫勝選，他將由現任眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelsoi) 手中接下此位。(完整美股訊息，前往延伸閱讀－美股盤前熱話)

3. 台積電遭華爾街銀行看跌：受需求疲軟影響，高盛、瑞銀等華爾街銀行對台積電轉趨保守，以 Sunny Lin 為首的瑞銀分析師在昨日的報告中表示，台積電將難以倖免於 2023 年行業庫存消化和終端需求修正影響；考量到消費者需求疲軟再加上高端計算機增長放緩影響，台積電 2023 年收入預期從 3% 下調至持平。

4. 航空旅行全面復甦：昨日歐洲最大廉航 - 瑞安航空 (RYAAY.US) 公布 12 月共運送 1,150 萬人次乘客，比疫情前的聖誕旅行高峯還要高出 3%，該公司預期，截至 3 月的一年中的運客量將達到 1.655 億人次，遠超過之前創下的 1.49 億人次紀錄。

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